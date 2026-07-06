Скандал с отменой красной карточки игроку сборной США: УЕФА требует у ФИФА объяснений

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обрушился с критикой на Международную федерацию футбола (ФИФА), после того, как игроку сборной США Фоларину Балогуну отменили красную карточку после звонка президента Дональда Трампа.

Европейский футбольный руководящий орган УЕФА выступил с резким осуждением решения ФИФА разрешить американскому нападающему Фоларину Балогуну сыграть против Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата мира, назвав это решение "беспрецедентным, непонятным и неоправданным", сообщает CNN.

Балогун получил красную карточку, но ее отменили по звонку Трампа

Бельгия обратилась в ФИФА с просьбой восстановить дисквалификацию Балогуна, который должен был пропустить матч во вторник, 7 июня, после того, как получил прямую красную карточку во время победы США над Боснией и Герцеговиной со счетом 2:0 в 1/32 финала.

Однако в абсурдной ситуации дисквалификация Балогуна была приостановлена, что позволило ему продолжить игру, после того как президент США Дональд Трамп позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино.

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Это решение подверглось резкой критике со стороны многих уважаемых деятелей в мире спорта, которые прямо назвали это издевательством над честностью соревнований и предоставлением США несправедливого преимущества.

ФИФА назначила арбитра из Апелляционного комитета для рассмотрения дела Бельгии, но это гонка со временем.

"Вчерашнее решение о приостановлении на годичный испытательный срок действия автоматического дисквалификации на один матч после красной карточки, выданной игроку Фоларину Балогуну, перешло все границы", — говорится в УЕФА.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций отметили, что футбол, как и любой другой вид спорта, основан на правилах, которые являются основой для честной, прозрачной и справедливой конкуренции и признали, что иногда правила допускают различные толкования, но не в этом случае.

"Когда неуверенность в соблюдении правил больше не гарантируется их хранителями, под угрозой оказывается целостность игры и подрывается доверие к соревнованиям. Аналогично, такое решение создает прецедент в текущем турнире, где подобные ситуации теперь потребуют равного подхода, что нанесет ущерб соревнованиям… Мы выражаем свое недоумение по поводу столь беспрецедентного, непостижимого и неоправданного решения", - заявили в УЕФА.

А правозащитная организация FairSquare заявила: "Правила были явно нарушены таким образом, что это выгодно политическим интересам президента США".

Скандал на Чемпионате мира по футболу 2026 – как отменили красную карточку Фоларину Балогуну

ФИФА приостановила дисквалификацию Балогуна на один год на "испытательный" срок, аннулировав ее, если он не совершит другого правонарушения "аналогичного характера и тяжести".

Отмена красной карточки вызвала грандиозный скандал

Дисциплинарный комитет ФИФА применил статью 27 своего кодекса, которая позволяет полностью или частично приостановить действие дисциплинарного взыскания на испытательный срок. Красная карточка остается в силе, и если Балогун совершит еще одно нарушение, приостановка действия дисциплинарного взыскания будет восстановлена, а также могут быть применены новые санкции.

Однако, согласно статье 66.4, красная карточка влечет за собой автоматическое отстранение команды от участия в следующем матче.

В истории чемпионатов мира было 189 красных карточек, и Балогун стал бы всего лишь вторым игроком, которому не пришлось бы отбывать немедленную дисквалификацию. Другим был легендарный бразильский футболист Гарринча в 1962 году, который был удален в полуфинале, но сыграл в финале против Чили.

После того как ФИФА отменила дисквалификацию Балогуна, президент США Дональд Трамп, которому Инфантино в прошлом году вручил первую премию мира ФИФА, написал в Truth Social: "Спасибо ФИФА за то, что она поступила правильно и исправила большую несправедливость! Президент Дональд Дж. Трамп".

Бельгийская футбольная ассоциация заявила, что "поражена" этим решением и будет изучать все варианты, чтобы "защитить принципы честной игры". Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия сказал: "Я не знал, что на чемпионате мира 5 июля теперь совпадает с 1 апреля — Днем дураков. Мы защищаем футбол и его этику".

Бывший президент ФИФА Сепп Блаттер, заявил: "Красные карточки не отменяются политическими телефонными звонками. Они отменяются правилами, доказательствами и независимыми органами".

"Если президент США вмешается в дела ФИФА — вопрос неизбежен: "Куда вы идете, ФИФА? Футбол никогда не должен превращаться в площадку для политической власти", - заявил Блаттер. Сам Джанни Инфантино комментариев не давал.

Напомним, Фокус подробно писал о скандале с отменой красной карточки Фоларину Балогуну.

Мы рассказывали, что декабре 2025 года Джанни Инфантино вручил "Премию мира" ФИФА президенту Дональду Трампу. Эта награда была учреждена в прошлом году, и Трамп стал ее первым лауреатом. Многие восприняли эту награду как "компенсацию" Трампу за Нобелевскую премию мира, которую ему не дали.