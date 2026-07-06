"Спасибо ФИФА": Трамп лично просил отменить красную карточку игроку сборной США — в сети возмутились

В матче между сборными США и Боснией и Герцеговиной нападающий американцев Фоларин Балогун получил красную карточку, из-за чего должен был пропустить игру против Бельгии в 1/8 финала. Однако ФИФА решила заменить дисквалификацию на условную, что позволит нападающему принять участие в матче.

Однако для того, чтобы это решение было принято, ФИФА получила звонок от администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил журналист GiveMeSport Бен Джейкобс в X.

Он не уточнил, был ли это прямой звонок Дональда Трампа президенту ФИФА Джанни Инфантино или разговор на уровне чиновников. В свою очередь, The Athletic утверждает, что именно Трамп позвонил Инфантино и попросил пересмотреть решение о дисквалификации Балогана.

Сам Трамп после решения об отмене отстранения поблагодарил ФИФА:

"Спасибо ФИФА за то, что они поступили правильно и устранили большую несправедливость".

Пост Трампа Фото: Скриншот

В то же время в самой ФИФА пока не прокомментировали это решение. При этом источники журналиста в организации утверждают, что звонок никак не мог повлиять на принятие решения.

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Красная карточка Балогуна

Во время матча 1/16 финала между США и Боснией нападающий Фоларин Балогун получил красную карточку за грубый фол на 64-й минуте. После матча главный тренер американской сборной Маурисио Почеттино отметил, что не считает этот фол заслуживающим удаления, и решение очень его удивляет.

В комментариях американские болельщики возмущались тем, что игрок получает красную карточку за непреднамеренный фол, что приводит к дисквалификации, а также вспоминали эпизод из матча "Аргентина" — "Алжир", когда за аналогичное нарушение красную карточку не получил легендарный Лионель Месси.

Из-за красной карточки Балогун должен был пропустить матч 1/8 финала против сборной Бельгии. Фоларин является лидером сборной — именно он забил победный гол против Боснии, и этот гол стал его третьим забитым мячом на нынешнем чемпионате мира.

Реакция УЕФА

В УЕФА (Европейская футбольная ассоциация) выпустили заявление, в котором раскритиковали решение ФИФА отменить красную карточку Балогуну, отметив, что это решение "пересекает красные линии".

"Футбол, как и любой другой вид спорта, опирается на правила, которые являются основой честной и прозрачной конкуренции. Иногда правила можно толковать по-разному. В данном случае — нет. Автоматическая дисквалификация как минимум на один матч после получения красной карточки не является факультативным решением и не требует принятия решения компетентным органом. Это принцип, заложенный в правилах, который не может быть предметом исключений, не говоря уже о том, чтобы иметь место в середине турнира, где несколько других игроков оказались в такой же ситуации и регулярно отбывали свою дисквалификацию", — говорится в заявлении.

В УЕФА предупредили, что такое решение приведёт к тому, что любая красная карточка отныне будет рассматриваться аналогичным образом, а другие будут просить об отмене дисквалификации.

Бельгия имеет право обжаловать это решение

После принятия решения Бельгийская футбольная ассоциация обратилась с просьбой разъяснить, почему была отменена дисквалификация. Там заявили, что были "потрясены", узнав о решении ФИФА отменить отстранение за красную карточку.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили The Athletic, что федерация уже запросила полное обоснование решения об отмене дисквалификации Балогуна, а также отчет судейского органа ФИФА. В то же время дисциплинарный комитет ФИФА имеет право отказаться от обнародования мотивировочной части решения.

У Бельгии есть время до 16:00 по киевскому времени, чтобы обжаловать решение ФИФА об отмене дисквалификации.

В сети возмутились действиями ФИФА

В комментариях люди выразили возмущение. Они отмечают, что Инфантино оказался более коррумпированным, чем бывший президент ФИФА Зепп Блаттер, которого отстранили из-за коррупционных скандалов.

Другие шутят, что это напоминает ситуацию, когда у тебя отец — директор школы, который готов простить тебе что угодно.

В то же время есть и те, кто защищает это решение, отмечая, что статья 27 устава ФИФА действительно предусматривает пересмотр решения и отмену дисквалификации, а красная карточка "была спорной", поэтому политического подтекста в решении может и не быть.

Напомним, что в декабре 2025 года Джанни Инфантино вручил "Премию мира" ФИФА президенту Дональду Трампу. Эта награда была учреждена в прошлом году, и Трамп стал её первым лауреатом. Многие восприняли эту награду как "компенсацию" Трампу за не полученную Нобелевскую премию мира.

Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп получил разрешение от ФИФА на нарушение протокола вручения трофея чемпионата мира. После того как американский лидер передаст кубок капитану сборной-победительницы, он останется, чтобы продолжить празднование.