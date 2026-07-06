"Дякую ФІФА": Трамп особисто просив про скасування червоної гравцю США — у мережі обурилися

У матчі між збірними США та Боснією і Герцеговиною нападник американців Фоларін Балогун отримав червону картку, через що мав пропустити гру проти Бельгії в 1/8 фіналу. Однак ФІФА вирішила змінити дискваліфікацію на умовну, що дозволить форварду взяти учатсь у матчі.

Однак для того, щоб це рішення було ухвалене, ФІФА отримало дзвінок від адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомив журналіст GiveMeSport Бен Джейкобс у X.

Він не уточнив, чи це був прямий дзвінок Дональда Трампа до президента ФІФА Джанні Інфантіно, чи розмова на рівні чиновників. Натомість The Athletic стверджує, що саме Трамп зателефонував Інфантіно та попросив переглянути рішення щодо дискваліфікації Балогана.

Сам Трамп після рішення про скасування відсторонення подякував ФІФА:

"Дякую ФІФА за те, що вони зробили правильно, і скасували велику несправедливість".

Пост Трампа Фото: Скриншот

Водночас у самій ФІФА наразі не коментували це рішення. Водночас джерела журналіста в організації стверджують, що дзвінок ніяк не міг вплинути на ухвалення рішення.

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Червона картка Балогуна

Під час гри 1/16 фіналу між США та Боснією нападник Фоларін Балогун дістав червону картку через жорсткий фол на 64-й хвилині. Після матчу головний тренер американської збірної Маурісіо Почеттіно зазначив, що не вважає, що цей фол тягнув на вилучення, і рішення дуже його дивує.

У коментарях американські вболівальники обурювалися тим, що гравець отримує червону за неумисний фол, що це призводить до дискваліфікації, а також згадували епізод з матчу Аргентина-Алжир, коли за схоже порушення червону картку не отримав легендарний Ліонель Мессі.

Через червону картку Балогун мав пропускати матч 1/8 фіналу проти збірної Бельгії. Фоларін є лідером збірної — саме він забив переможний гол проти Боснії, а цей гол став його третім забитим м'ячем на цьогорічному мундіалі.

Реакція УЄФА

В УЄФА (європейська асоціація футболу) випустили заяву, в якій розкритикували рішення ФІФА скасувати червону картку Балогуну, зазначити, що це рішення "перетинає червоні лінії".

"Футбол, як і будь-який інший вид спорту, спирається на правила, які є основою для чесної та прозорої конкуренції. Іноді правила можна тлумачити по-різному. У цьому випадку — ні. Автоматичне відсторонення від гри щонайменше на один матч після отримання червоної картки не є опціональним рішенням і не вимагає ухвалення рішення компетентним органом. Це принцип, закладений у правилах, який не може бути предметом винятків, не кажучи вже про те, щоб відбуватися посеред турніру, де кілька інших гравців опинилися в такій самій ситуації та регулярно відбували свою дискваліфікацію", — йдеться у заяві.

В УЄФА попередили, що таке рішення призведе до того, що будь-яка червона картка відтепер буде розглядатися подібним чином, а інші проситимуть про скасування дискваліфікації.

Бельгія має право на оскарження рішення

Після рішення Бельгійська футбольна асоціація звернулася за поясненням щодо того, чому була скасована дискваліфікація. Там заявили, що були "приголомшені", дізнавшись про рішення ФІФА скасувати відсторонення через червону картку.

Джерела, ознайомлені із ситуацією, повідомили The Athletic, що федерація вже запросила повне обґрунтування рішення про скасування дискваліфікації Балогуна, а також звіт суддівського органу ФІФА. Водночас дисциплінарний комітет ФІФА має право відмовитися від оприлюднення мотивувальної частини рішення.

Бельгія має право до 16:00 за Києвом, аби оскаржити рішення ФІФА про скасування дискваліфікації.

У мережі обурилися діями ФІФА

У коментарях люди обурилися. Вони зазначають, що Інфантіно виявився більш корупційним, ніж колишній президент ФІФА Зепп Блаттер, якого відсторонили через корупційні скандали.

Інші жартують, що це нагадує ситуацію, коли ти маєш батька-директора школи, який готовий пробачити тобі будь-що.

Натомість є й ті, хто захищає це рішення, зазначаючи, що стаття 27 статуту ФІФА дійсно передбачає перегляд рішення та скасування дискваліфікації, а червона картка "була сумнівною", тож політичного підтексту в рішенні може не бути.

Нагадаємо, що в грудні 2025 року Джанні Інфантіно вручив "Премію миру" ФІФА президенту Дональду Трампу. Цю нагороду було запроваджено минулого року, і Трамп став її першим переможцем. Багато хто сприйняв нагороду як "компенсацію" Трампу за неотриману Нобелівську премію миру.

Згодом стало відомо, що Дональд Трамп отримав дозвіл від ФІФА на те, аби порушити протокол вручення трофею Чемпіонату світу. Після того, як американський лідер передасть кубок капітану збірної-переможниці, він залишиться для продовження святкування.