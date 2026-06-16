Порушить протокол: Трамп підніматиме кубок Чемпіонату світу разом з переможцями мундіалю

Президент США Дональд Трамп отримав дозвіл від ФІФА на те, аби порушити протокол вручення трофею Чемпіонату світу. Після того, як американський лідер передасть кубок капітану збірної-переможниці, він залишиться для продовження святкування.

Трампу вже передали від ФІФА, що очікують, що саме він передаватиме трофей переможцям, попри те, що на церемонію закриття будуть запрошені як мексиканські, так і канадські офіційні особи. Про це повідомляє talkSPORT.

У 2025 році Дональд Трамп викликав здивування капітана "Челсі" Ріса Джеймса, який підіймав трофей переможця Клубного Кубка світу, коли залишвся стояти поряд з футболістом. Спершу президент ФІФА Джанні Інфантіно намагався прогнати Трампа геть, але потім запропонував тому залишитися на місці.

Протокол ФІФА зазвичай передбачає, що трофей залишається на постаменті, а капітан команди-переможця виносить його на святковий подіум до решти гравців самостійно.

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Однак цьогоріч ФІФА залишить на розсуд Трампа, чи бажає він залишатися з командою під час церемонії, чи залишитися з іншими керівниками.

Інсайдери Білого дому вважають, що Трамп вирішить святкувати з командою-переможцем. Вони також не виключають, що президент, якому в неділю виповнилося 80 років, відвідає декілька матчів.

Його графік постійно змінюється, але Інфантіно також повідомив йому, що має повне право вручати трофей чемпіонату світу будь-яким способом, який вважає за потрібне.

Останні два візити Трампа на спортивні заходи завершилися не дуже добре. 15 червня він потрапив у черговий скандал з тим, що він заснув на спортивному заході. Примітно, що цього разу інцидент стався на UFC Freedom 250, який припав на святкування його Дня народження.

А на початку червня Дональд Трамп відвідав третій матч фінальної серії НБА між "Нью-Йорк Нікс" та "Сан-Антоніо Сперс". Під час виконання національного гімну фанати на стадіоні освистали американського лідера. Згодом з'явилося відео, як Дональд Трамп сидить з зачиненими очима, яке підписали так, що американський президент заснув просто на "Медісон Сквер Гарден".

Нагадаємо, що в грудні 2025 року Дональд Трамп, ймовірно, "задрімав" під час офіційного заходу у Білому домі, коли держсекретар США Марко Рубіо виголошував тривалу промову.