Дональда Трампа освистали під час фіналу НБА: згодом його помітили сплячим на трибуні (відео)

Президент США Дональд Трамп відвідав третій матч фінальної серії НБА між "Нью-Йорк Нікс" та "Сан-Антоніо Сперс". Під час виконання національного гімну фанати на стадіоні освистали американського лідера.

Трамп є давнім фанатом "Нікс", які, щоправда, програли цей матч із рахунком 111:115. Водночас вони продовжують лідирувати в серії з рахунком 2:1 (для перемоги в плей-офф НБА треба виграти 4 матчі). Відео з'явилося на каналі Chaz NBA.

Дональда Трампа на гру запросив особисто власник "Нью-Йорка" Джеймс Долан. Це перший візит американського президента на матч НБА з 2015 року, коли тодішній президент США Барак Обама відвідав матч між "Чикаго" та "Клівлендом".

Коли перед матчем виконувався американський гімн, на екран вивели Дональда Трампа. Вболівальники миттєво зустріли його появу свистом та гулом. Сам президент відреагував на це іронічною посмішкою.

Відео дня

Після того, як режисер трансляції перемкнув камеру на гравців виїзної команди, гул фанатів затих.

Згодом у мережі X опублікували відео, як Дональд Трамп сидить з зачиненими очима, додавши підпис про те, що американський президент заснув просто на "Медісон Сквер Гарден".

DONALD TRUMP HAS FALLEN ASLEEP AT THE NBA FINALS IN MADISON SQUARE GARDEN. pic.twitter.com/rFrW6c4cME — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) June 9, 2026

Нагадаємо, що в грудні 2025 року Дональд Трамп, ймовірно, "задрімав" під час офіційного заходу у Білому домі, коли держсекретар США Марко Рубіо виголошував тривалу промову.

7 червня Дональд Трамп назвав ведучу NBC Крістен Велкер "тупою" та "шахрайкою", після чого перервав інтерв’ю та покинув місце зйомки.