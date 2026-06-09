Дональда Трампа освистали во время финала НБА: впоследствии его заметили спящим на трибуне (видео)

Президент США Дональд Трамп посетил третий матч финальной серии НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Сперс". Во время исполнения национального гимна фанаты на стадионе освистали американского лидера.

Трамп является давним фанатом "Никс", которые, правда, проиграли этот матч со счетом 111:115. При этом они продолжают лидировать в серии со счетом 2:1 (для победы в плей-офф НБА надо выиграть 4 матча). Видео появилось на канале Chaz NBA.

Дональда Трампа на игру пригласил лично владелец "Нью-Йорка" Джеймс Долан. Это первый визит американского президента на матч НБА с 2015 года, когда тогдашний президент США Барак Обама посетил матч между "Чикаго" и "Кливлендом".

Когда перед матчем исполнялся американский гимн, на экран вывели Дональда Трампа. Болельщики мгновенно встретили его появление свистом и гулом. Сам президент отреагировал на это ироничной улыбкой.

Відео дня

После того, как режиссер трансляции переключил камеру на игроков выездной команды, гул фанатов затих.

Впоследствии в сети X опубликовали видео, как Дональд Трамп сидит с закрытыми глазами, добавив подпись о том, что американский президент заснул прямо на "Мэдисон Сквер Гарден".

DONALD TRUMP HAS FALLEN ASLEEP AT THE NBA FINALS IN MADISON SQUARE GARDEN. pic.twitter.com/rFrW6c4cME — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) June 9, 2026

Напомним, что в декабре 2025 года Дональд Трамп, вероятно, "задремал" во время официального мероприятия в Белом доме, когда госсекретарь США Марко Рубио произносил длительную речь.

7 июня Дональд Трамп назвал ведущую NBC Кристен Уэлкер "тупой" и "мошенницей", после чего прервал интервью и покинул место съемки.