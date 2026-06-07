"Ты глупая": Трамп обозвал журналистку и досрочно покинул интервью (видео)

Президент США Дональд Трамп назвал ведущую NBC Кристен Уэлкер "тупой" и "мошенницей", после чего прервал интервью и покинул место съемки.

Спор между главой Белого дома и журналисткой начался после вопроса о выплатах участникам событий 6 января 2021 года возле Капитолия. Об этом сообщает Clash Report.

Трамп выругался на журналистку

Затем разговор перешел к теме выборов и Трамп заявил, что демократы фальсифицируют избирательные процессы, в частности, по его мнению, пытаются сделать это в Калифорнии.

Во время спора президент США назвал демократов мошенниками, а также поддерживающие их СМИ, в частности NBC, саму ведущую и ее шоу Meet the Press.

Когда Уэлкер возразила, Трамп ответил, что в таком случае она "играет им (демократам, — ред.) на руку": "Значит, вы либо мошенница, либо глупая".

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Президент США также заявил, что NBC следует "навести порядок" в своей работе, добавив, что страна "никогда не станет великой с такими нечестными СМИ".

"Вы знаете, что эти выборы были сфальсифицированы. Ваша телесеть знает, что они были сфальсифицированы. Вы знаете, что я выиграл выборы с огромным преимуществом, и при этом получил 94% негативного освещения в прессе... Ваши выборы в этой стране — как в стране третьего мира. Ваши выборы сфальсифицированы, и вы мошенник, и Meet the Press мошенническая, и ABC тоже, и CBS, и CNN — ваша однобокая мошенническая телесеть. Давайте закончим, потому что с меня хватит. Спасибо, дорогая. Всего хорошего", — сказал президент США.

После спора Трамп покинул интервью досрочно.

Напомним, что Трамп столкнулся с сопротивлением республиканцев в Конгрессе. Отдельные сенаторы и конгрессмены уже голосовали против ряда инициатив Белого дома, в частности относительно финансирования, внешней политики и кадровых назначений. В Республиканской партии США усиливаются признаки внутреннего недовольства отдельными решениями Дональда Трампа.

Также физиотерапевт Адам Джеймс, который специализируется на гериатрии, предполагает, что у американского лидера во время официального события в Белом доме случился инсульт.