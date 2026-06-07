"Ти дурна": Трамп обізвав журналістку та достроково покинув інтерв'ю (відео)

Президент США Дональд Трамп назвав ведучу NBC Крістен Велкер "тупою" та "шахрайкою", після чого перервав інтерв’ю та покинув місце зйомки.

Суперечка між главою Білого дому та журналісткою розпочалася після запитання про виплати учасникам подій 6 січня 2021 року біля Капітолію. Про це повідомляє Clash Report.

Трамп визвірився на журналістку

Потім розмова перейшла до теми виборів і Трамп заявив, що демократи фальсифікують виборчі процеси, зокрема, на його думку, намагаються зробити це у Каліфорнії.

Під час суперечки президент США назвав демократів шахраями, а також ЗМІ, що їх підтримують, зокрема NBC, саму ведучу та її шоу Meet the Press.

Коли Велкер заперечила, Трамп відповів, що в такому разі вона "грає їм (демократам, — ред.) на руку": "Отже, ви або шахрайка, або дурна".

Відео дня

Президент США також заявив, що NBC слід "навести лад" у своїй роботі, додавши, що країна "ніколи не стане великою з такими нечесними ЗМІ".

"Ви знаєте, що ці вибори були сфальсифіковані. Ваша телемережа знає, що вони були сфальсифіковані. Ви знаєте, що я виграв вибори з величезною перевагою, і при цьому отримав 94% негативного висвітлення в пресі… Ваші вибори в цій країні — як у країні третього світу. Ваші вибори сфальсифіковані, і ви шахрай, і Meet the Press шахрайська, і ABC теж, і CBS, і CNN — ваша однобока шахрайська телемережа. Давайте закінчимо, бо з мене досить. Дякую, люба. Усього доброго", — сказав президент США.

Після суперечки Трамп покинув інтерв’ю достроково.

Нагадаємо, що Трамп зіткнувся з опором республіканців у Конгресі. Окремі сенатори та конгресмени вже голосували проти низки ініціатив Білого дому, зокрема щодо фінансування, зовнішньої політики та кадрових призначень. У Республіканській партії США посилюються ознаки внутрішнього невдоволення окремими рішеннями Дональда Трампа.

Також фізіотерапевт Адам Джеймс, який спеціалізується на геріатрії, припускає, що у американського лідера під час офіційної події у Білому дому стався інсульт.