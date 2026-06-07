Переніс інсульт на камеру: фахівець проаналізував поведінку Трампа на брифінгу

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Овальному кабінеті 4 червня нібито переніс інсульт. Фізіотерапевт зізнався, що побачив найгірший випадок експресивної афазії.

Фізіотерапевт Адам Джеймс, який спеціалізується на геріатрії, припускає, що у американського лідера під час офіційної події у Білому дому стався інсульт. Про це пише видання Daily Star.

Фахівець, який має 14 років досвіду, не виключає, що Трамп також переніс "інсультоподібну подію" або ж гостре порушення мозкового кровообігу протягом шести днів, з 27 травня по 3 червня, під час зникнення з публічного простору.

Трамп переніс інсульт, і перш, ніж знову з'явитися перед камерами, йому допомогли достатньо відновитися, сказав Джеймс, пояснивши, що зробив такий висновок з пози, у якій сидів президент.

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Пацієнтам з інсультом, який вплинув на силу та тонус м’язів з одного боку, важко підтримувати вертикальне положення й коли людина дуже втомлюється і засинає, вона мимоволі нахиляється набік, — пояснив він.

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Коментуючи спіч глави лідера Білого дому фізіотерапевт визнав, що це, за його словами, був найгірший за його практику випадок експресивної афазії, тобто розладу мовлення. Трамп спеціально обирав не складні для мовлення слова, оскільки, на думку фахівця, політику було важко говорити.

Також фізіотерапевт звернув увагу, що щелепа президента США "живе своїм життям".

"Чим більше його щелепа зміщується праворуч, тим більше він спить, бо в нього правостороннє обвисання обличчя через перенесений інсульт", — зауважив Адам Джеймс.

За його спостереженнями, щелепа Трампа ковзає вгору-вниз, і тоді той спить та прокидається.

"Це найгірше, що я коли-небудь бачив", — резюмував спеціаліст.

Зазначимо, у січні 2026 року лікарі зробили прогноз щодо ситуації з Дональдом Трампом. Адам Джеймс відреагував на синці на руках президента США та заговорив про можливий інсульт.

Також Фокус писав, що під час виступу Державного секретаря США Марко Рубіо у Комітеті з питань закордонних справ 3 червня демократи показали йому декілька відеороликів із Дональдом Трампом, на яких глава Білого дому засинав прямо під час засідань. У відповідь політик назвав чотиригодинне слухання "цирком".