"Це цирк чи що?": Рубіо зчепився з демократами через сплячого Трампа та черевики

Державний секретар США Марко Рубіо зіштовхнувся зі справжнім допитом від демократів щодо президента Дональда Трампа, війни з Іраном, результатів виборів 2020 року і навіть подарованого йому взуття.

Скандальна ситуація склалася під час виступу Рубіо у Комітеті з питань закордонних справ 3 червня. Про це пише CNN.

Як оцінило медіа, майже чотиригодинне слухання пройшло за партійними лініями: республіканці висловлювали Рубіо похвалу та критикували своїх колег-демократів, тоді як деякі демократи гнівно виступили проти держсекретаря і не боялися його критикувати.

"Це Комітет із закордонних справ? Чи це цирк чи що?", — не витримав в один момент Рубіо.

Конгресмен Тед Ліу під час заходу показав кілька відеороликів із Дональдом Трампом. На них видно, як глава Білого дому засинає прямо під час засідань. Після цього він звинуватив Рубіо у "брехні перед Конгресом", оскільки той заявляв, що ніколи не був нібито присутнім під час офіційних заходів, де Трамп заснув чи був на межі від того, щоб заснути.

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"Пане секретарю Рубіо, замість того, щоб проводити засідання Кабінету міністрів у північнокорейському стилі, де всі ходять по кімнаті і цілують Дональду Трампу дупу, я прошу вас бути чесним з американським народом і Білим домом", — закликав Ліу посадовця.

Трамп подарував Рубіо "завеликі" черевики

Конгресменка Сара Джейкобс, ще одна представниця Демократичної партії від Каліфорнії, напосілася на держсекретаря із цілою низкою питань. Її зокрема цікавило твердження Рубіо про нібито кінець війни з Іраном, вибори 2020, а також взуття, яке чиновник отримав у подарунок від самого Трампа.

Коли вона запитала, хто переміг на виборах 2020 року, Рубіо відповідати відмовився, пославшись на те, що прийшов не для обговорень питань, що стосуються внутрішньої політики.

"Пане міністре, схоже, вам важко визнати факти. Ви не можете сказати, що президент програв вибори 2020 року, так само як не хочете визнати, що президент Трамп програє цю безрозсудну війну, яку він сам обрав, і так само як не змогли визнати, що взуття, яке вам купив президент, було завеликим", — заявила Джейкобс.

При цьому конгресменка мала на увазі публікацію Wall Street Journal про те, що Трамп купує взуття марки Florsheim для членів Кабінету міністрів. На одному зі знімків було видно, що це взуття дещо завелике для Рубіо.

На це посадовець спершу сказав, що не знає, про що йдеться, а потім таки підтвердив той факт, що Трамп придбав йому пару черевиків Florsheim. "Вони чудово сидять на нозі", підкреслив Рубіо.

Після наступної чергової суперечки чиновник не витримав і назвав захід "не слуханням, а басейном для занурення".

Нагадаємо, 3 червня Рубіо повідомив, що США готові повернути жорсткіші санкції проти російської нафти.

Раніше Рубіо заявляв, що США зупинили тристоронні переговори про закінчення війни в Україні.