США готові повернути більш жорсткі санкцї проти нафти РФ — Рубіо

Рубіо заявив, що базова політика США — це саме санкції проти російської нафти.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон хотів би якомога скоріше відмовитися від тимчасових послаблень санкцій щодо російської нафти та повернути жорсткіші обмеження. Про це він сказав під час виступу в Комітеті Сенату США з міжнародних відносин, повідомляє "Європейська правда".

Під час слухань сенаторка Джин Шахін поцікавилася, чи планують США продовжувати дію винятків із санкційного режиму щодо російської нафти, на що Рубіо відповів, що остаточне рішення ухвалюватиме Міністерство фінансів США залежно від ситуації на ринку, однак американська влада налаштована поступово згортати такі винятки.

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"Ми хотіли б припинити це якомога швидше, адже базова політика США — це санкції проти російської нафти. Нинішні винятки мають тимчасовий характер і були запроваджені для підтримки глобальних поставок", — сказав держсекретар.

Санкції США проти РФ Фото: Відкриті джерела

Санкції США проти РФ — як запроваджували і відміняли

Зазначимо, що цього разу йдеться про пом’якшення санкцій, яке США запровадили у травні 2026 року. Тоді Вашингтон дозволив тимчасові винятки для окремих обсягів російської нафти, що перебувала в морі, аби уникнути різкого зростання світових цін на енергоносії.

Тепер у США заявляють про готовність повернутися до більш жорсткого санкційного режиму щодо нафтового сектору РФ.

Нагадаємо, що від 8 березня 2022 року США повністю припинили імпорт російської нафти, газу та СПГ. Також працює механізм цінового обмеження, згідно з якими західні компанії можуть страхувати й перевозити російську нафту лише у разі, якщо її продають не дорожче ніж 60 доларів за барель.

У жовтні 2025 року Вашингтон посилив тиск на нафтовий сектор РФ, запровадивши санкції проти "Роснефти", "Лукойлу" та 34 дочірніх підприємств. Під обмеження автоматично потрапляють і компанії, де ці структури володіють понад 50%.

Окремий блок санкцій стосується так званого "тіньового флоту" РФ — старих танкерів, які використовують для обходу обмежень. Під санкціями США, ЄС та Великої Британії вже перебувають понад 600 таких суден.

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У березні та квітні 2026 року адміністрація Дональда Трампа тимчасово пом’якшувала частину обмежень через ризики для світового ринку нафти. США дозволяли завершити поставки російської нафти, яка вже перебувала в морі або була завантажена до певної дати. Проте 16 травня 2026 року Білий дім не продовжив ці винятки. Так повний режим санкцій проти морських поставок російської нафти фактично відновився.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати не планують надалі продовжувати послаблення для російської нафти. За його словами, санкції можуть бути переглянуті лише у разі реального прогресу в мирному врегулюванні війни.