США знову частково послабили санкції проти російської нафти: скільки триватиме цього разу

Сполучені Штати продовжили послаблення санкцій для російської нафти, яка застрягла у морі, ще на 30 днів. Цей крок покликаний послабити негативні наслідки від енергетичної кризи.

Про рішення оголосив міністр фінансів США Скотт Бессент в X. Йдеться про російську нафту, що перебуває на танкерах, які вийшли в море.

Він зазначав, що таким чином США допоможуть країнам, які зіштовхнулися з проблемами в енергетичній та паливній сфері. Також санкції спрямовані на те, аби зменшити можливість Китаю накопичувати нафту зі знижкою.

Водночас Бессент уточнив, що конкретні ліцензії видаватимуть країнам за потреби.

Раніше повідомлялося, що українські чиновники наголошували американським колегам, що зняття санкції США з РФ збільшить доходи Москви, але ці аргументи не взяли до уваги чиновники адміністрації президента Дональда Трампа. Білий дім проігнорував заклики Києва не продовжувати скасування санкцій щодо російської нафти, яка вже знаходилася у морі.

Послаблення санкцій США проти російської нафти — що відомо

10 березня Дональд Трамп оголосив, що США скасовують деякі санкції для того, щоб знизити ціни на нафту.

Після того, як стало відомо, що США тимчасово послабили санкції проти російської морської нафти, ринок відреагував миттєво: Brent опустилася нижче 100 доларів за барель. Фокус з'ясував, чому Вашингтон пішов на цей крок, як це може вплинути на доходи РФ і які ризики нова ситуація несе для України.

Водночас пізніше у США повідомили партнерам з "Великої сімки", що послаблення санкцій проти Росії буде тимчасовим. Америка запевняє, що дозвіл Індії на купівлю нафти РФ не надто вплине на доходи Кремля.

Натомість у Кремлі заявили, що інтереси Росії та США щодо стабілізації глобальних енергоринків збігаються.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що завдяки продажу нафти Росія зможе додатково витрачати на війну в Україні близько 10 мільярдів доларів.

Ціни на нафту та доходи РФ: що відомо

Нагадаємо, що доходи Росії від продажу нафти за період з 5 квітня по 3 травня 2026 року знову побили рекорд з часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У повідомленні йдеться, що за цей період компанії з РФ кожного тижня у середньому продавали нафти на 2,42 мільярда доларів.

Також завдяки зростанню цін на нафту, яке спровокувала війна США з Іраном, Росія вперше майже за рік поповнила свій Фонд добробуту. Російський Мінфін повідомив, що в травні закупить іноземної валюти та золота на 110 млрд рублів (1,5 млрд доларів). Зокрема, у цю суму включені відкладені операції за березень і квітень.