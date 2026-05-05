РФ рекордно заробляє на експорті нафти, попри українські удари: хто її купує найбільше, — ЗМІ

Найбільшими покупцями російської нафти досі залишаються Індія та Китай.

Доходи Росії від продажу нафти за період з 5 квітня по 3 травня 2026 року знову побили рекорд з часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє Bloomberg.

У повідомленні йдеться, що за цей цей період компанії з РФ кожного тижня у середньому продавали нафти на 2,42 мільярда доларів. Автори публікації зазначають, що вже другий тиждень поспіль росіяни збльшують обсяги постачання нафти по мірі усунення наслідків від атак українських дронів по ключових експортних об'єктах РФ.

За інформацією Bloomberg, обсяг поставок російської нафти з їх портів у період з 5 квітня по 3 травня збільшився до 3,66 млн барелів на добу.

"Це найвищий показник з грудня. При цьому обсяг поставок за останній тиждень майже не змінився і становив 3,78 млн барелів на добу", — пише ЗМІ.

Водночас експорт нафти з РФ протягом наступного тижня може зменшитися пісня нового удару українських дронів по порту Приморськ.

Також відомо, що вартість нафти з РФ марки Urals з відвантаженням з портів на Балтиці з 5 квітня по 3 травня знизилася на 2,1 долара — до 96,27 долара. А така ж нафта тільки з відвантаженням з Новоросійська, подешевшала на 2,2 долара – до 94,51 долара за барель.

Також вартість нафти Росії з доставкою в Індію також впала на 3,30 долара- до 126,21 долара за барель.

Нагадаємо, що світовий ринок нафти знову лихоманить через напруження навколо Ормузької протоки. За даними Reuters, 4 травня ринок відреагував на повідомлення американських військових про те, що два есмінці ВМС США з керованими ракетами увійшли в Перську затоку, а ще два американські кораблі пройшли Ормузькою протокою.

На цьому тлі ф’ючерси на нафту Brent зросли на 1,9% — до 110,22 долара за барель, хоча під час торгів ціна сягала 114,30 долара.

Попри те, що блокада Ормузької протоки і спричинила зростання цін на нафту, але додаткові грошові вливання ніяк не позначаться на економіці РФ, яка всі гроші відправляє на військові потреби. Російські банкіри продовжують висловлювати занепокоєння з приводу економічних проблем, які загострюватимуться протягом 2026 фінансового року, незважаючи на збільшення доходів від нафти в Росії.