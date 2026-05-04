Зростання цін на нафту не врятує Путіна: Росія перебуває в економічній кризі, — ISW

Хоч блокада Ормузької протоки і спричинила зростання цін на нафту, але додаткові грошові вливання ніяк не позначаться на економіці РФ, яка всі гроші відправляє на військові потреби. Високопоставлені російські банкіри продовжують висловлювати занепокоєння з приводу економічних проблем, які загострюватимуться протягом 2026 фінансового року, незважаючи на збільшення доходів від нафти в Росії.

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив кремлівському журналісту Павлу Зарубіну 3 травня, що російський федеральний бюджет очікує отримати додаткові 200 мільярдів рублів доходів завдяки зростанню цін на нафту протягом невизначеного періоду, але доходи й витрати Росії за останні два місяці (приблизно з березня 2026 року) залишилися на аналогічному рівні, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Тим паче, що всі гроші в підсумку витрачаються на війну в Україні. Так, російські військові вербувальники збільшили бонуси за зарахування в армію для солдатів за контрактом у середині лютого 2026 року після того, як раніше знижували бонуси за зарахування у 2025 році.

Водночас ефект від далекобійних українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі залишається незрозумілим, оскільки в РФ продовжують приховувати, як реально йдуть справи.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що удари України по російській нафтовій інфраструктурі призвели до того, що Росія втратила щонайменше 7 мільярдів доларів доходу від початку 2026 року, і що удари України призвели до того, що кілька ключових російських нафтових портів, як-от Усть-Луга та Приморськ у Ленінградській області, працюють нижче за свою потужність.

У звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) від 14 квітня про стан нафтового ринку йдеться про те, що експорт російської сирої нафти і нафтопродуктів зріс на 320 000 барелів на добу порівняно з попереднім місяцем, сягнувши 7,1 мільйона в березні 2026 року і майже подвоївши доходи від експорту російської нафти з 9,7 мільярда доларів до 19 мільярдів доларів через зростання цін. МЕА зазначило, що залишається незрозумілим, чи порушать удари України у квітні 2026 року цю тенденцію.

Водночас російські банкіри прямо заявляють про проблеми. Так, фінансовий директор і заступник голови правління Ощадбанку Тарас Скворцов 29 квітня заявив, що Росія очікує на ослаблення рубля в другій половині 2026 року з прогнозованим курсом від 80 до 90 рублів за 1 долар США порівняно з поточним курсом близько 75 рублів за 1 долар США.

Скворцов зазначив, що ослаблення рубля, ймовірно, буде більш значним у четвертому кварталі, ніж у третьому. Скворцов заявив, що нові російські податкові закони, спрямовані на поповнення бюджету, призвели до того, що російські підприємства і споживачі стали частіше використовувати готівкові платежі, що, за словами Скворцова, може погіршити економічну ситуацію в Росії за рахунок збільшення масштабів тіньової економіки, яка підвищує вартість товарів і послуг без отримання бажаних податкових надходжень.

Кремль провів низку економічно неоптимальних заходів, як-от підвищення податку на додану вартість (ПДВ) і зниження ключової відсоткової ставки, незважаючи на високу інфляцію в Росії, а також неухильно виснажував ліквідні резерви свого суверенного фонду для покриття дефіциту федерального бюджету, спричиненого непомірно високими витратами на оборону, які російській економіці буде важко подолати, незважаючи на тимчасовий приплив грошових коштів унаслідок різкого зростання світових цін на нафту.

