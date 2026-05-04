Рост цен на нефть не спасет Путина: Россия находится в экономическом кризисе, — ISW

Хоть блокада Ормузского пролива и вызвала рост цен на нефть, но дополнительные денежные вливания никак не скажутся на экономике РФ, которая вся деньги отправляет на военные нужды. Высокопоставленные российские банкиры продолжают выражать обеспокоенность по поводу экономических проблем, которые будут обостряться в течение 2026 финансового года, несмотря на увеличение доходов от нефти в России.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил кремлевскому журналисту Павлу Зарубину 3 мая, что российский федеральный бюджет ожидает получить дополнительные 200 миллиардов рублей доходов за счет роста цен на нефть в течение неопределенного периода, но доходы и расходы России за последние два месяца (примерно с марта 2026 года) остались на аналогичном уровне, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Тем более, что все деньги в итоге тратятся на войну в Украине. Так, российские военные вербовщики, увеличили бонусы за зачисление в армию для солдат по контракту в середине февраля 2026 года после того, как ранее снижали бонусы за зачисление в 2025 году.

В то же время эффект от дальнобойных украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре остается неясным, так как в РФ продолжают скрывать, как реально обстоят дела.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре привели к тому, что Россия потеряла как минимум 7 миллиардов долларов дохода с начала 2026 года, и что удары Украины привели к тому, что несколько ключевых российских нефтяных портов, таких как Усть-Луга и Приморск в Ленинградской области, работают ниже своей мощности.

В отчете Международного энергетического агентства (МЭА) от 14 апреля о состоянии нефтяного рынка говорится, что экспорт российской сырой нефти и нефтепродуктов вырос на 320 000 баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 7,1 миллиона в марте 2026 года и почти удвоив доходы от экспорта российской нефти с 9,7 миллиарда долларов до 19 миллиардов долларов из-за роста цен. МЭА отметило, что остается неясным, нарушат ли удары Украины в апреле 2026 года эту тенденцию.

В то же время российские банкиры прямо заявляют о проблемах. Так, финансовый директор и заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов 29 апреля заявил, что Россия ожидает ослабления рубля во второй половине 2026 года с прогнозируемым курсом от 80 до 90 рублей за 1 доллар США по сравнению с текущим курсом около 75 рублей за 1 доллар США.

Скворцов отметил, что ослабление рубля, вероятно, будет более значительным в четвертом квартале, чем в третьем. Скворцов заявил, что новые российские налоговые законы, направленные на пополнение бюджета, привели к тому, что российские предприятия и потребители стали чаще использовать наличные платежи, что, по словам Скворцова, может ухудшить экономическую ситуацию в России за счет увеличения масштабов теневой экономики, которая повышает стоимость товаров и услуг без получения желаемых налоговых поступлений.

Кремль провел ряд экономически неоптимальных мер, таких как повышение налога на добавленную стоимость (НДС) и снижение ключевой процентной ставки, несмотря на высокую инфляцию в России, а также неуклонно истощал ликвидные резервы своего суверенного фонда для покрытия дефицита федерального бюджета, вызванного непомерно высокими расходами на оборону, которые российской экономике будет трудно преодолеть, несмотря на временный приток денежных средств в результате резкого роста мировых цен на нефть.

При этом в Кремле не отменяют парад на 9 мая, но отказались от авиации и проезда техники, а в Москву стянули 250 единиц ПВО со всех регионов.