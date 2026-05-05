РФ рекордно зарабатывает на экспорте нефти, несмотря на украинские удары: кто ее покупает больше всего, — СМИ

Крупнейшими покупателями российской нефти до сих пор остаются Индия и Китай.

Доходы России от продажи нефти за период с 5 апреля по 3 мая 2026 года снова побили рекорд со времени полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

В сообщении говорится, что за этот период компании из РФ каждую неделю в среднем продавали нефти на 2,42 миллиарда долларов. Авторы публикации отмечают, что уже вторую неделю подряд россияне увеличивают объемы поставок нефти по мере устранения последствий от атак украинских дронов по ключевым экспортным объектам РФ.

По информации Bloomberg, объем поставок российской нефти из их портов в период с 5 апреля по 3 мая увеличился до 3,66 млн баррелей в сутки.

"Это самый высокий показатель с декабря. При этом объем поставок за последнюю неделю почти не изменился и составил 3,78 млн баррелей в сутки", — пишет СМИ.

Стало известно, что крупнейшими покупателями черного золота России остаются Индия и Китай.

В то же время экспорт нефти из РФ в течение следующей недели может уменьшиться после нового удара украинских дронов по порту Приморск.

Также известно, что стоимость нефти из РФ марки Urals с отгрузкой из портов на Балтике с 5 апреля по 3 мая снизилась на 2,1 доллара — до 96,27 доллара. А такая же нефть только с отгрузкой из Новороссийска, подешевела на 2,2 доллара — до 94,51 доллара за баррель.

Также стоимость нефти России с доставкой в Индию также упала на 3,30 доллара- до 126,21 доллара за баррель.

Напомним, что мировой рынок нефти снова лихорадит из-за напряжения вокруг Ормузского пролива. По данным Reuters, 4 мая рынок отреагировал на сообщение американских военных о том, что два эсминца ВМС США с управляемыми ракетами вошли в Персидский залив, а еще два американских корабля прошли Ормузским проливом.

На этом фоне фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,9% — до 110,22 доллара за баррель, хотя во время торгов цена достигала 114,30 доллара.

Несмотря на то, что блокада Ормузского пролива и вызвала рост цен на нефть, но дополнительные денежные вливания никак не скажутся на экономике РФ, которая все деньги отправляет на военные нужды. Российские банкиры продолжают выражать беспокойство по поводу экономических проблем, которые будут обостряться в течение 2026 финансового года, несмотря на увеличение доходов от нефти в России.