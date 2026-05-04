Мировой рынок нефти снова лихорадит из-за напряжения вокруг Ормузского пролива. Подорожание нефти может повлиять на стоимость бензина и дизеля на АЗС Украины.

Из-за обострения на Ближнем Востоке мировые цены на нефть снова оказались под давлением. Для Украины это может стать сигналом об очередном подорожании бензина и дизеля. Фокус выяснил, что происходит на рынке нефти и сколько стоят дизель и бензин в Украине 5 мая.

Цены на нефть колеблются из-за напряжения вокруг Ормузского пролива

По данным Reuters, 4 мая рынок отреагировал на сообщения американских военных о том, что два эсминца ВМС США с управляемыми ракетами вошли в Персидский залив, а еще два американских корабля прошли Ормузским проливом. Ранее Иран заявлял, что якобы не допустил американский военный корабль в регион.

На этом фоне фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,9% — до 110,22 доллара за баррель, хотя во время торгов цена достигала и 114,30 доллара. Американская нефть WTI подорожала до 102,41 доллара за баррель, после того, как ранее поднималась до 107,46 доллара.

Дополнительное давление на рынок вызвали сообщения иранского агентства Fars о якобы ударе по американскому военному кораблю, который должен был пройти проливом. В то же время Центральное командование США отрицает информацию о каких-либо ударах по кораблям ВМС США.

Аналитик UBS Джованни Стауново отметил, что рынок и дальше остается склонным к росту, пока потоки через Ормузский пролив остаются ограниченными.

Цены на АЗС Украины 5 мая

По состоянию на 5 мая цены на АЗС различаются в зависимости от сети и вида топлива. Самый дешевый бензин А-95 среди сетей предлагает "Укрнафта" — по 70,90 грн за литр В крупных премиальных сетях бензин А-95 стоит до 76,90 грн/л.

Государственный оператор "Укрнафта" предлагает самые низкие цены на топливо

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 73,90 грн/л;

бензин А-95 — 70,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 79,90 грн/л;

дизельное топливо — 87,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 89,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 80,90 грн/л;

бензин upg95 — 74,90 грн/л;

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

дизельное топливо Euro — 86,90 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 47,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 86,90 грн/л;

дизельное топливо — 90,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 93,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 86,90 грн/л;

дизельное топливо — 90,90 грн/л;;

дизельное топливо Pulls — 93,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 80,90 грн/л;

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 86,90 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 93,90 грн/л;

дизельное топливо NANO — 90,90 грн/л.

Ранее Фокус сообщал, что на некоторых АЗС покупателям нередко предлагают фактически один и тот же продукт под разными названиями. По словам эксперта, для премиального и стандартного бензина действуют одинаковые требования, поэтому различие между ними часто сводится лишь к названию и цене.