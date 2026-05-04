США начнут проект "Свобода": Трамп пообещал "освобождать" суда, заблокированные в Ормузском проливе

Соединенные Штаты Америки начинают проект "Свобода" в Ормузском проливе, в рамках которого из Ормузского пролива будут выведены заблокированные танкеры. В то же время президент Дональд Трамп пригрозил "силовыми действиями", если этому процессу будут препятствовать.

США начнут "безопасно" выводить суда тех стран мира, которые являются "нейтральными" и никак не связанными с конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом 3 мая сообщил президент Дональд Трамп на своей странице в соцсетях.

Глава Белого дома рассказал, что в Вашингтон обратился ряд стран с просьбой помочь "освободить" их суда и экипажи, которые "застряли" в Ормузском проливе в результате войны с Ираном. В ответ на их просьбы Трамп пообещал, что США приложат усилия, чтобы вывести эти танкеры.

"Я поручил своим представителям сообщить им, что мы приложим все усилия, чтобы безопасно вывести их корабли и экипажи из пролива. Во всех случаях они заявили, что не будут возвращаться, пока этот район не станет безопасным для судоходства и всего остального", — отметил американский лидер.

Відео дня

Дональд Трамп также отметил, что этот проект получит название "Свобода" и начнется утром 4 мая по времени Ближнего Востока.

Политик отметил, что такой шаг является "гуманитарным жестом" со стороны США и стран Ближнего Востока. Однако добавил, что в случае, если в процесс будут вмешиваться, США придется выяснять вопрос "силовыми методами".

"Если каким-либо образом в этот гуманитарный процесс будет вмешательство, к сожалению, это вмешательство придется решать силовыми мерами", — подчеркнул Дональд Трамп.

Напомним, 3 мая Трамп оценил мирный план Ирана еще до того, как ознакомился с ним, заявив, что Тегеран "еще не заплатил достаточно высокую цену".

1 мая издание Associated Press сообщало, что Белый дом официально объявил Конгрессу США о завершении войны с Ираном.