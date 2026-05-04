США розпочнуть проєкт "Свобода": Трамп пообіцяв "звільняти" судна, заблоковані в Ормузькій протоці

Сполучені Штати Америки розпочинають проєкт "Свобода" в Ормузькій протоці, у межах якого з Ормузької протоки буде виведено заблоковані танкери. Водночас президент Дональд Трамп пригрозив "силовими діями", якщо цьому процесу перешкоджатимуть.

США почнуть "безпечно" виводити судна тих країн світу, які є "нейтральними" і ніяк не пов'язаними з конфліктом на Близькому Сході. Про це 3 травня повідомив президент Дональд Трамп на своїй сторінці у соцмережах.

Глава Білого дому розповів, що до Вашингтону звернулася низка країн з проханням допомогти "звільнити" їхні судна та екіпажі, які "застрягли" в Ормузькій протоці внаслідок війни з Іраном. У відповідь на їхні прохання Трамп пообіцяв, що США докладуть зусиль, аби вивести ці танкери.

"Я доручив своїм представникам повідомити їм, що ми докладемо всіх зусиль, щоб безпечно вивести їхні кораблі та екіпажі з протоки. У всіх випадках вони заявили, що не повертатимуться, доки цей район не стане безпечним для судноплавства та всього іншого", — зазначив американський лідер.

Дональд Трамп також зазначив, що цей проєкт отримає назву "Свобода" і розпочнеться вранці 4 травня за часом Близького Сходу.

Політик наголосив, що такий крок є "гуманітарним жестом" з боку США та країн Близького Сходу. Проте додав, що у випадку, якщо у процес втручатимуться, США доведеться з'ясовувати питання "силовими методами".

"Якщо будь-яким чином у цей гуманітарний процес буде втручання, на жаль, це втручання доведеться вирішувати силовими заходами", — наголосив Дональд Трамп.

Нагадаємо, 3 травня Трамп оцінив мирний план Ірану ще до того, як ознайомився із ним, заявивши, що Тегеран "ще не заплатив достатньо високу ціну".

1 травня видання Associated Press повідомляло, що Білий дім офіційно оголосив Конгресу США про завершення війни з Іраном.