"Ще не заплатили достатньо високу ціну": Трамп оцінив мирний план Ірану ще до ознайомлення з ним

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відповів на мирну пропозицію Тегерану, висловивши сумніви у тому, що вона може бути прийнятною.

Дональд Трамп засумнівався у мирному плані Ірану ще до того, як ознайомився із документом, що американській стороні передав Тегеран. Про це глава Білого дому написав 3 травня на своїй сторінці у Truth Social.

Політик заявив, що причина, чому він сумнівається у цих пропозиціях, полягає у тому, що іранська сторона "ще не заплатила достатньо високу ціну" за злочини, скоєні упродовж минулих десятиліть. Трамп зазначив, що невдовзі має ознайомитися з документом, проте ще до цього сумнівається у тому, наскільки він зможе бути прийнятним.

"Незабаром я ознайомлюся з планом, який щойно надіслав нам Іран, але не можу уявити, що він буде прийнятним, оскільки іранська сторона ще не заплатила достатньо високу ціну за те, що вона заподіяла людству та світові протягом останніх 47 років. Дякую за увагу до цього питання!", — написав президент США.

Скриншот допису Дональда Трампа

Війна США та Ірану: останні новини

1 травня видання Associated Press повідомило, що Білий дім оголосив про завершення війни з Іраном. Зазначалося, що адміністрація Трампа надіслала Конгресу США листа, в якому сповістила, що бойові дії "припинилися".

Наприкінці квітня у Пентагоні визнали, що Росія допомагає Ірану воювати проти США.

Також 30 квітня видання Axios розповідало, що США розглядають можливість відновлення великих бойових дій проти Ірану або для того, щоб спробувати подолати глухий кут у переговорах, або для того, щоб завдати вирішального удару перед закінченням війни.