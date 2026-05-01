Білий дім заявив про завершення війни з Іраном, — Associated Press

Білий дім офіційно заявив Конгресу, що вважає війну з Іраном "завершеною"

Заява прозвучала, незважаючи на присутність американських збройних сил у регіоні, повідомляє Associated Press.

За інформацією WTSP.com, 1 травня адміністрація президента Дональда Трампа надіслала до Конгресу відповідного листа, в якому заявила, що бойові дії з Іраном "припинилися".

У посланні глави держави викладено аргумент, що дає змогу обійти встановлений законом термін 1 травня для отримання схвалення членів Конгресу на продовження війни з Іраном. Цей термін уже мав спливти без ухвалення рішень республіканськими законодавцями, які тепер покладаються на президента.

"Бойові дії, що розпочалися 28 лютого 2026 року, припинено", — написав Трамп спікеру Палати представників Майку Джонсону (республіканець від Луїзіани) і сенатору Чаку Грасслейю (республіканець від Айови), тимчасовому голові Сенату.

Відео дня

Він також ясно дав зрозуміти в листі, що війна, можливо, ще далека від завершення.

"Незважаючи на успіх операцій Сполучених Штатів проти іранського режиму і триваючі зусилля щодо забезпечення міцного миру, загроза, що виходить від Ірану для Сполучених Штатів і наших збройних сил, залишається значною", — заявив президент.

Згідно з резолюцією про військові повноваження 1973 року, Конгрес має оголосити війну або санкціонувати застосування сили протягом 60 днів — крайній термін був п'ятниця — або протягом 90 днів, якщо президент запросить продовження. Цей Конгрес не зробив жодних спроб забезпечити дотримання цієї вимоги після того, як Сенат ушосте відхилив спробу демократів зупинити війну.

Адміністрація Трампа взагалі не виявила інтересу до отримання схвалення Конгресу. Вона стверджує, що терміни, встановлені законом, не застосовуються, оскільки війна в Ірані, на яку США витратили вже $25 млрд, фактично закінчилася з початком хиткого перемир'я на початку квітня.

Лідер більшості в Сенаті Джон Т'юн, республіканець від Південної Дакоти, заявив напередодні, що не планує голосувати за дозвіл застосування сили в Ірані або будь-яким іншим чином висловлювати свою позицію.

"Я уважно прислухаюся до того, що говорять члени нашої фракції, і наразі я цього не бачу", — сказав він.

Небажання протистояти президенту в питанні війни виникає в політично небезпечний для республіканців час, коли зростає суспільне невдоволення як конфліктом, так і його впливом на ціни на бензин. Проте більшість законодавців-республіканців заявляють, що підтримують військове керівництво Трампа або, принаймні, готові дати йому більше часу в умовах крихкого перемир'я.

Аналітики вказують на той момент, що, незважаючи на заяви Трампа про припинення війни, Іран продовжує контролювати Ормузьку протоку, а ВМС США підтримують блокаду, щоб перешкодити іранським нафтовим танкерам вийти в море.

Нагадаємо, як війни в Ірані та Україні відкрили шлях до світу з надлишком ядерної зброї.

Також повідомлялося, що іранські ЗМІ опублікували ШІ-відео ракетних ударів по Україні.