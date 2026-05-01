Белый дом заявил о завершении войны с Ираном, — Associated Press

Белый дом официально заявил Конгрессу, что считает войну с Ираном "завершенной"

Заяявление прозвучало, несмотря на присутствие американских вооруженных сил в регионе, сообщает Associated Press.

По информации WTSP.com, 1 мая администрация президента Дональда Трампа направила Конгрессу соответствующее письмо, в котором заявила, что боевые действия с Ираном "прекратились".

В послании главы государства изложен аргумент, позволяющий обойти установленный законом срок 1 мая для получения одобрения членов Конгресса на продолжение войны с Ираном. Этот срок уже должен был истечь без принятия решений республиканскими законодателями, которые теперь полагаются на президента.

"Боевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены", — написал Трамп спикеру Палаты представителей Майку Джонсону (республиканец от Луизианы) и сенатору Чаку Грасслэйю (республиканец от Айовы), временному председателю Сената.

Он также ясно дал понять в письме, что война, возможно, еще далека от завершения.

"Несмотря на успех операций Соединенных Штатов против иранского режима и продолжающиеся усилия по обеспечению прочного мира, угроза, исходящая от Ирана для Соединенных Штатов и наших вооруженных сил, остается значительной", — заявил президент.

Согласно резолюции о военных полномочиях 1973 года, Конгресс должен объявить войну или санкционировать применение силы в течение 60 дней — крайний срок был пятница — или в течение 90 дней, если президент запросит продление. Этот Конгресс не предпринял никаких попыток обеспечить соблюдение этого требования после того, как Сенат в шестой раз отклонил попытку демократов остановить войну.

Администрация Трампа вообще не проявила интереса к получению одобрения Конгресса. Она утверждает, что сроки, установленные законом, не применяются, поскольку война в Иране, на которую США потратили уже $25 млрд, фактически закончилась с началом шаткого перемирия в начале апреля.

Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн, республиканец от Южной Дакоты, заявил накануне, что не планирует голосовать за разрешение применения силы в Иране или как-либо иначе высказывать свою позицию.

"Я внимательно прислушиваюсь к тому, что говорят члены нашей фракции, и на данный момент я этого не вижу", — сказал он.

Нежелание противостоять президенту в вопросе войны возникает в политически опасное для республиканцев время, когда растет общественное недовольство как конфликтом, так и его влиянием на цены на бензин. Тем не менее, большинство законодателей-республиканцев заявляют, что поддерживают военное руководство Трампа или, по крайней мере, готовы дать ему больше времени в условиях хрупкого перемирия.

Аналитики указівают на тот момент, что, несмотря на заявления Трампа о прекращении войны, Иран продолжает контролировать Ормузский пролив, а ВМС США поддерживают блокаду, чтобы помешать иранским нефтяным танкерам выйти в море.

