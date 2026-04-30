Иранские СМИ опубликовали ИИ-видео ракетных ударов по Украине

Там утверждают, что украинские дата-центры якобы использовались для планирования убийства Верховного лидера Али Хаменеи.

В ролике показано, как Али Хаменеи смотрит на небо, а в него летят ракеты. Как известно, он был ликвидирован в собственном доме в Тегеране в начале войны. Ролик разошелся по соцсетям, в частности, его опубликовал израильский военный обозреватель Игаль Левин.

Впоследствии его сын Моджтаба Хаменеи, который еще ни разу не появлялся на публике, дает приказ атаковать Украину. На карте указаны три реально существующих адреса: в Киеве, Харькове и Днепре.

Но никаких данных, что там есть "дата-центры", нет. Там расположены магазины и салоны красоты и находятся здания в жилых районах.

Али Хаменеи был ликвидирован 28 февраля 2026 года в результате совместного авиаудара США и Израиля. Это произошло во время серии израильских ракетных ударов по Тегерану, направленных на высокопоставленных иранских чиновников и на ключевые стратегические точки. Резиденция Хаменеи в городе была серьёзно повреждена.

Первыми официально о ликвидации Хаменеи заявили президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Иранские государственные СМИ сначала опровергали, но на следующий день подтвердили его смерть. Четверо членов ближайшей семьи и родственников Хаменеи также погибли в результате этих ударов. Моджтаба Хаменеи выжил, потому что в этот момент был в саду.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что разведки США и Израиля несколько месяцев выжидали момент, когда высшее руководство Ирана соберется на совместное совещание в одном месте. Удар был нанесен посреди дня, когда разведывательные самолеты подтвердили присутствие всех целей в дворцовом комплексе.

В результате попадания 30 авиабомб резиденция аятоллы превратилась в руины. Вместе с Хаменеи были ликвидированы главный советник по нацбезопасности Али Шамхани, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и министр обороны Амир Насирзаде.

Израильская авиация использовала около 200 истребителей для поражения почти 500 различных целей по всей стране. Это стало крупнейшей единовременной воздушной кампанией в истории Израиля.

Решение о начале операции президент США Дональд Трамп принял после того, как его представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер доложили о полном провале дипломатических переговоров.

Украину в этой операции никак не упоминали.

Напомним, Фокус писал, что иранцы нацелились на центры обработки данных в Персидском заливе. В Тегеране предупреждали о "полном и абсолютном уничтожении" строящегося в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) крупного центра обработки данных OpenAI.

А в начале апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) обстрелял штаб-квартиру коммуникационной компании Batelco в Бахрейне, благодаря которой работают серверы дата-центра Amazon Web Services (AWS). Перед этим Тегеран пригрозил, что будет атаковать инфраструктуру сети Интернет на Ближнем Востоке.