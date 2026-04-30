Іранські ЗМІ опублікували ШІ-відео ракетних ударів по Україні

Там стверджують, що українські дата-центри нібито використовувалися для планування вбивства Верховного лідера Алі Хаменеї.

В ролику показано, як Алі Хаменеї дивиться на небо, а в нього летять ракети. Як відомо, він був ліквідований у власному будинку в Тегерані на початку війни. Ролик розійшовся по соцмережах, зокрема, його опублікував ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін.

Згодом, його син Моджтаба Хаменеї, який ще жодного разу не з'являвся на публіці, дає наказ атакувати Україну. На карті вказані три реально існуючі адреси: в Києві, Харкові та Дніпрі.

Але ніяких даних, що там є "дата-центри", немає. Там розташовані магазини та салони краси та знаходяться будівлі у житлових районах.

Алі Хаменеї був ліквідований 28 лютого 2026 року в результаті спільного авіаудару США та Ізраїлю. Це відбулось під час серії ізраїльських ракетних ударів по Тегерану, спрямованих на високопоставлених іранських чиновників і на ключові стратегічні точки. Резиденція Хаменеї в місті була серйозно пошкоджена.

Першими офіційно про ліквідацію Хаменеї заявили президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху. Іранські державні ЗМІ спершу спростовували, але наступного дня підтвердили його смерть. Четверо членів найближчої родини та родичів Хаменеї також загинули в результаті цих ударів. Моджтаба Хаменеї вижив, бо в цей момент був у саду.

Видання The Wall Street Journal повідомляло, що розвідки США та Ізраїлю кілька місяців вичікували на момент, коли вище керівництво Ірану збереться на спільну нараду в одному місці. Удару було завдано посеред дня, коли розвідувальні літаки підтвердили присутність усіх цілей у палацовому комплексі.

Внаслідок влучання 30 авіабомб резиденція аятоли перетворилася на руїни. Разом із Хаменеї були ліквідовані головний радник з нацбезпеки Алі Шамхані, командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммад Пакпур та міністр оборони Амір Насірзаде.

Ізраїльська авіація використала близько 200 винищувачів для ураження майже 500 різних цілей по всій країні. Це стало найбільшою одноразовою повітряною кампанією в історії Ізраїлю.

Рішення про початок операції президент США Дональд Трамп ухвалив після того, як його представники Стів Віткофф та Джаред Кушнер доповіли про повний провал дипломатичних переговорів.

Україну в цій операції ніяк не згадували.

Нагадаємо, Фокус писав, що іранці націлились на центри обробки даних у Перській затоці. У Тегерані попереджали про "повне й абсолютне знищення" споруджуваного в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) великого центру обробки даних OpenAI.

А на початку квітня Корпус вартових ісламської революції (КВІР) обстріляв штаб-квартиру комунікаційної компанії Batelco в Бахрейні, завдяки якій працюють сервери дата-центру Amazon Web Services (AWS). Перед цим Тегеран пригрозив, що атакуватиме інфраструктуру мережі Інтернет на Близькому Сході.