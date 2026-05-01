Дональд Трамп розпочав операцію "Епічна лють" для того, щоб в Ірану не було можливості створити ядерну бомбу, але за нинішніх реалій складається враження, що тепер у Тегерана є потужний стимул, щоб створити її задля власної безпеки, як це зробила Північна Корея.

Деніел Тен Кейт, експерт із близькосхідного регіону видання Bloomberg, вважає, що світ вступає в ядерну еру, коли кількість воєн ясно дає зрозуміти, що недоторканними залишаються тільки ті держави, у яких є пара ядерних бомб у запасі. І війна США та Ізраїлю проти Ірану ніяк не сприяє тому, щоб ця тенденція знижувалася.

Тен Кейт нагадав, що переговори США та Ірану відбулися в Пакистані. Саме там, ігноруючи глобальні зусилля з контролю над озброєннями, створили власну бомбу, а пізніше допомогли Тегерану розробити можливості зі збагачення урану. Архітектора цього секретного співробітництва, Абдул Кадір Хана, проголосили героєм у Пакистані і помилували 2004 року, наступного дня після того, як він зізнався по телебаченню в продажі ядерних технологій Ірану, Лівії та Північній Кореї. Через роки він не висловив жалю, заявивши, що діяв за сприяння пакистанських лідерів — твердження, яке уряд заперечує.

"Не слід випускати з уваги той факт, що жодна країна, що володіє ядерною зброєю, не зазнавала агресії, не була окупована і її кордони не були перекроєні. Якби Ірак і Лівія були ядерними державами, їх не було б знищено так, як ми бачимо це останнім часом", — заявляв Хан у 2011 році, за десять років до своєї смерті у віці 85 років.

Ті, хто має ядерну зброю, — у безпеці

Журналіст зазначає, що це твердження залишається вірним і сьогодні. Ядерні держави, як і раніше, стикаються з дрібномасштабними конфліктами і тероризмом, але ті, хто переступив цей поріг, уникли повномасштабних вторгнень або ударів, здатних обезголовити Іран, подібних до тих, яких США та Ізраїль завдали 28 лютого.

Вашингтон і Тегеран зараз перебувають у глухому куті, кожен розраховує на те, що інший першим здасться, блокуючи Ормузьку протоку, що призводить до потрясінь на ринках і завдає економічних збитків. Ключовим каменем спотикання залишається доля іранської ядерної програми, і президент США Дональд Трамп закликав нових лідерів Ірану повністю відмовитися від неї. Іран відмовляється поступатися: нещодавно призначений верховний лідер Моджтаба Хаменеї цього тижня заприсягся охороняти ядерні та ракетні технології країни так само ретельно, як і її кордони.

Досвід Пакистану, Індії та Північної Кореї — єдиних країн, які не входять до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), які публічно заявляють про наявність атомних бомб, — показує, що в Ірану тепер ще більше стимулів до довгострокового розвитку ядерного стримування. Країна втратила значну частину свого звичайного озброєння, а Трамп пригрозив знищити багатовікову цивілізацію Ірану, "щоб вона ніколи не була відновлена". Удари США та Ізраїлю в розпал дипломатичних переговорів також підірвали віру в те, що будь-яка угода запобіжить майбутнім нападам.

Союзники США також відновлюють дискусії про ядерні варіанти, оскільки Трамп ставить під сумнів договори про взаємну оборону. У цій обстановці сприймана цінність ядерної зброї — як засобу стримування і важеля — зростає, а не падає. І на відміну від часів холодної війни, незрозуміло, чи спробує хто-небудь взагалі повернути цю тенденцію назад.

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї втратив актуальність

У 1950-ті роки, коли країни поспішали створити ядерні арсенали, міністр закордонних справ Ірландії Френк Айкен попередив, що світові держави тепер володіють "військовими ресурсами, щоб знищити себе і знищити всіх нас".

"Тому наша проблема полягає в тому, як стримати нашу руйнівну силу", — заявив Айкен Генеральній Асамблеї ООН 1958 року. Його позиція допомогла змінити хід дискусії про атомну зброю, започаткувавши процес, який десять років по тому призвів до ухвалення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Договір обмежив кількість ядерних держав п'ятьма — США, Радянським Союзом, Китаєм, Францією і Великою Британією — одночасно передбачаючи переговори про роззброєння і дозволяючи іншим державам розвивати цивільну ядерну енергетику.

Але це викликало конфлікт. Індія довгий час була найзатятішим критиком ДНЯЗ, стверджуючи, що він закріпив "ядерний апартеїд", надавши жменьці країн монополію на найруйнівнішу зброю у світі. Зіткнувшись із ядерною зброєю Китаю, вона стала першою країною за межами ДНЯЗ, яка провела випробування ядерної бомби 1974 року — "мирну" операцію, що отримала назву "Усміхнений Будда".

"Ми не можемо прийняти логіку, згідно з якою кілька країн мають право забезпечувати свою безпеку, загрожуючи виживанню людства", — заявив індійський лідер Раджив Ганді Генеральній Асамблеї ООН 1988 року.

Як 21 століття показало що ядерна зброя додає країну до "клубу обраних"

На початок XXI століття більшість країн ратифікували Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), включно з урядом Південної Африки часів апартеїду, який розробив ядерну зброю, а потім демонтував її до того, як Нельсон Мандела став президентом у 1994 році. Залишилися три країни, які довгий час підтримували таємні програми з розробки зброї. У 1998 році Індія і Пакистан відкрито оголосили себе ядерними державами, що викликало осуд і обмежені санкції з боку США та інших країн.

Водночас десятки країн офіційно відмовилися від атомної зброї і почали розвивати цивільну ядерну енергетику під суворим контролем Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомляє, що близько 50 країн експлуатують, планують або розглядають можливість створення атомних електростанцій. Приблизно дюжина з них класифікується як країни з потенційною ядерною програмою, здатні створити бомбу протягом кількох місяців або років.

Більшість цих країн є союзниками або партнерами США в галузі безпеки, за винятком Ірану, чия ядерна програма розпочалася в 1950-х роках за підтримки США. Незважаючи на неодноразові заяви про те, що Іран не прагне до володіння ядерною зброєю, він є єдиною неядерною державою, яка накопичила запаси урану, збагаченого до 60%, що наближає його до можливості створення бомби. МАГАТЕ заявляє, що цей матеріал не має реального цивільного застосування і достатній приблизно для 10 боєголовок.

Доля цих запасів після американо-ізраїльської бомбардувальної кампанії залишається неясною, як і стан центрифуг, необхідних для подальшого збагачення. У будь-якому разі, нове керівництво Ірану заявило, що не збирається ні передавати матеріал, ні припиняти збагачення.

У 2003 році Північна Корея стала першою — і досі єдиною — країною, що вийшла з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), незабаром після того, як тодішній президент США Джордж Буш назвав її частиною "вісі зла" поряд з Іраком та Іраном. Вторгнення в Ірак під керівництвом США, за яким послідувало повалення Муаммара Каддафі в Лівії після того, як він відмовився від своєї ядерної програми, зміцнило переконання Пхеньяну в тому, що тільки ядерна зброя може стримати Вашингтон.

Трамп намагався переконати відмовитися КНДР від ядерної зброї під час свого першого терміну в Білому домі, але в підсумку дипломатичні зусилля провалилися.

В епоху Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) більшість урядів, які відмовилися від програм створення ядерної зброї, або поступилися тиску США, або дійшли висновку, що економічні витрати переважують вигоди. Бразилія та Аргентина 1990 року погодилися демонтувати свої програми і прийняти інспекції, тоді як Швейцарія припинила свої зусилля через високі витрати і зростаючу громадську протидію. Південна Корея і Тайвань, як і раніше, залежать від США в питаннях оборони, а Швеція в кінцевому підсумку вступила в НАТО після вторгнення Росії в Україну.

Війна в Україні показала, що міжнародні договори нічого не значать

Сама Україна відмовилася від ядерної зброї після розвалу СРСР, а натомість отримала Будапештський меморандум 1994 року, який не запобіг анексії Криму Росією 2014 року і повномасштабному вторгненню 2022 року.

Міжнародне засудження протиправних ядерних програм, як правило, має обмежений термін дії. КНДР уклала пакт із Росією, Пакистан став союзником США, як і Індія. І Іран бачить перед собою реальний приклад того, що ядерна зброя може швидко змінити геополітичну реальність. Іран не має такої ж стратегічної цінності для великих держав, але його здатність порушувати постачання нафти через Ормузьку протоку дає йому величезний вплив на світову економіку. Найближчими місяцями стане зрозуміло, чи зможе Тегеран перенести економічні втрати від опору Трампу і перетворити своє географічне положення на стратегічний щит від ударів США та Ізраїлю.

Тепер перед Трампом стоїть завдання або почати затяжну війну, або переконати Іран у тому, що дипломатія та економічні стимули пропонують більш життєздатний шлях до виживання, ніж ядерне стримування. Цей аргумент складніше обґрунтувати після того, як він розірвав аналогічну угоду, укладену Іраном з адміністрацією Обами в 2015 році, знищив його керівництво і завдав Ірану незліченних економічних збитків. Хоча Трамп обіцяв Ірану "велике і процвітаюче майбутнє", він поєднує це з погрозами бомбити країну "до кам'яної доби, де їй і місце".

Якщо Іран зрештою отримає ядерну зброю, за ним можуть послідувати й інші близькосхідні держави, включно з Саудівською Аравією, Єгиптом і Туреччиною. Це може спровокувати масовий вихід із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, особливо якщо союзники США в Азії більше не довірятимуть гарантіям безпеки Вашингтона. Опитування в Південній Кореї показують рекордно високий рівень підтримки отримання ядерної зброї, а в Японії — єдиній країні, яка постраждала від атомної атаки, ця тема більше не є табу.

Деякі стратеги стверджують, що світ із великою кількістю ядерної зброї насправді безпечніший, виходячи з передумови, що будь-який напад призведе до взаємного знищення. Якщо стимули для Ірану та інших середніх держав, здатних швидко створити ядерну зброю, не зміняться, світ незабаром може це дізнатися.

Нагадаємо, раніше третій президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що можливість так званого "ядерного апокаліпсису" залишається реальною і повністю її виключати не можна.

А на 11-й оглядовій конференції сторін Договору про нерозповсюдження ядерної зброї в Нью-Йорку гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі визнав, що ризик ядерної катастрофи зріс до рівня, небаченого з часів Холодної війни.