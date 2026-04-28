Ризик ядерної катастрофи зріс до рівня, небаченого з часів Холодної війни, — Гроссі

У час, коли війна повернулася в Європу і на Близький Схід, над світом нависла нова небезпека.

Оскільки багатосторонні механізми, що лежать в основі миру і безпеки, перебувають під величезним тиском, ризик ядерної катастрофи зріс до рівня, небаченого з часів розпалу холодної війни, заявив на 11-й Оглядовій конференції сторін Договору про нерозповсюдження ядерної зброї в Нью-Йорку гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, зараз світ стикається з "нестійким протистоянням, з великою кількістю учасників, великими ризиками і меншою ясністю".

Саме тому, впевнений він, запобігання розповсюдженню ядерної зброї відповідає нашим спільним інтересам, і Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) є найпотужнішим багатостороннім інструментом.

"В основі цих зусиль лежить режим гарантій МАГАТЕ, що забезпечує, щоб ядерні матеріали не переспрямовувалися з мирного використання у військове, за допомогою надійної, справедливої та неупередженої системи перевірки", — підкреслив він.

Водночас Гроссі нагадав, що ядерна наука і технології приносять величезну користь людству і мають бути більш широко поширені.

2 березня Іран заявив про атаку на ключовий ядерний об'єкт країни — головний центр зі збагачення урану в Натанзі. Гроссі тоді заявляв, що витоку радіації та інших небезпечних наслідків не зафіксовано.

Поки США намагаються домогтися від Тегерана припинення ядерної програми, про свої амбіції заявляє Північна Корея. Так, лідер КНДР Кім Чен Ин у лютому 2026 року заявив, що умовою взаємодії зі США буде визнання Вашингтоном Північної Кореї як ядерної держави.

24 лютого цього ж року кремлівський диктатор Володимир Путін звинуватив Україну у створенні ядерної зброї.

Зі свого боку Володимир Зеленський відповів, що Росія починає шукати "ядерну зброю" в Україні саме тоді, коли зазнає невдач на фронті, хоча насправді її в країні немає. Подібні твердження є елементом політичного тиску і підготовкою до міжнародних і тристоронніх переговорів.

У березні український президент заявив, що Україна як гарантію безпеки від Заходу хотіла б отримати ядерну зброю або вступ до НАТО.