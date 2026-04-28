Риск ядерной катастрофы возрос до уровня, невиданного со времен Холодной войны, — Гросси

Во время, когда война вернулась в Европу и на Ближний Восток, над миром нависла новая опасность.

Поскольку многосторонние механизмы, лежащие в основе мира и безопасности, находятся под огромным давлением, риск ядерной катастрофы возрос до уровня, невиданного со времен разгара холодной войны, заявил на 11-й Обзорной конференции сторон Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, сейчас мир сталкивается с "неустойчивым противостоянием, с большим количеством участников, большими рисками и меньшей ясностью".

Именно поэтому, уверен он, предотвращение распространения ядерного оружия отвечает нашим общим интересам, и Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) является самым мощным многосторонним инструментом.

"В основе этих усилий лежит режим гарантий МАГАТЭ, обеспечивающий, чтобы ядерные материалы не перенаправлялись из мирного использования в военное, посредством надежной, справедливой и беспристрастной системы проверки", — подчеркнул он.

Вместе с тем Гросси напомнил, что ядерная наука и технологии приносят огромную пользу человечеству и должны быть более широко распространены.

2 марта Иран заявил об атаке на ключевой ядерный объект страны — главный центр по обогащению урана в Натанзе. Гросси тогда заявлял, что утечки радиации и других опасных последствий не зафиксировано.

Пока США пытаются добиться от Тегерана прекращения ядерной программы, о своих амбициях заявляет Северная Корея. Так, лидер КНДР Ким Чен Ын в феврале 2026 года заявил, что условием взаимодействия с США будет признание Вашингтоном Северной Кореи как ядерного государства.

24 февраля этого же года кремлевский диктатор Владимир Путин обвинил Украину в создании ядерного оружия.

В свою очередь Владимир Зеленский ответил, что Россия начинает искать "ядерное оружие" в Украине именно тогда, когда терпит неудачи на фронте, хотя на самом деле его в стране нет. Подобные утверждения являются элементом политического давления и подготовкой к международным и трехсторонним переговорам.

В марте украинский президент заявил, что Украина в качестве гарантии безопасности от Запада хотела бы получить ядерное оружие или вступление в НАТО.