"Еще не заплатили достаточно высокую цену": Трамп оценил мирный план Ирана еще до ознакомления с ним

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ответил на мирное предложение Тегерана, выразив сомнения в том, что оно может быть приемлемым.

Дональд Трамп усомнился в мирном плане Ирана еще до того, как ознакомился с документом, который американской стороне передал Тегеран. Об этом глава Белого дома написал 3 мая на своей странице в Truth Social.

Политик заявил, что причина, почему он сомневается в этих предложениях, заключается в том, что иранская сторона "ещё не заплатила достаточно высокую цену" за преступления, совершённые на протяжении прошлых десятилетий. Трамп отметил, что вскоре должен ознакомиться с документом, однако ещё до этого сомневается в том, насколько он сможет быть приемлемым.

"Вскоре я ознакомлюсь с планом, который только что прислал нам Иран, но не могу представить, что он будет приемлемым, поскольку иранская сторона еще не заплатила достаточно высокую цену за то, что она причинила человечеству и миру в течение последних 47 лет. Спасибо за внимание к этому вопросу!", — написал президент США.

Скриншот сообщения Дональда Трампа

Война США и Ирана: последние новости

1 мая издание Associated Press сообщило, что Белый дом объявил о завершении войны с Ираном. Отмечалось, что администрация Трампа направила Конгрессу США письмо, в котором сообщила, что боевые действия "прекратились".

В конце апреля в Пентагоне признали, что Россия помогает Ирану воевать против США.

Также 30 апреля издание Axios рассказывало, что США рассматривают возможность возобновления крупных боевых действий против Ирана либо для того, чтобы попытаться преодолеть тупик в переговорах, либо для того, чтобы нанести решающий удар перед окончанием войны.