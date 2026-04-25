"Нас просто обманывают": эксперт объяснил, есть ли разница между премиальным и обычным топливом на украинских АЗС

На некоторых АЗС разница между премиальным и обычным видом топлива фактически является лишь условной, ведь покупателям предлагают один продукт под разными названиями.

Для премиального и обычного бензина действуют одинаковые стандарты, поэтому часто разница между ними бывает только в названии и стоимости. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал эксперт по энергетическим вопросам, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

"Единственное отличие сети АЗС "Укрнафта" от всех остальных в том, что они время от времени стоимость так называемого премиального бензина уравнивают со стоимостью так называемого обычного бензина", — отметил Рябцев.

По его словам, премиальный и обычный бензин не отличаются ничем, кроме цены. В то же время кое-где стоимость на топливо класса "премиум" отличается на 5-7 гривен за литр.

Эксперт также высказал предположение, что на некоторых АЗС количество подземных резервуаров может не соответствовать заявленному количеству видов топлива, предлагаемого покупателям. Поэтому кое-где под разными названиями украинцам предлагают приобрести один и тот же бензин.

"Точно знаю, что на некоторых киевских заправках количество подземных резервуаров меньше, чем видов топлива, которые эта АЗС предлагает. Это означает, что нас просто обманывают", — пояснил Рябцев, добавив, что такой бензин привозят в одной цистерне и заливают в один резервуар, а продают как бензин двух видов.

24 апреля Фокус писал, что Антимонопольный комитет Украины потребовал от крупнейших сетей автозаправок в течение 10 дней обосновать текущие цены на топливо. Если этого не произойдет, давление со стороны регулятора усилится. Однако эксперты считают, что это далеко не гарантия снижения цен на топливо.

17 апреля эксперты рассказывали о последствиях открытия Ормузского пролива для Украины. Урегулирование ситуации на Ближнем Востоке может запустить новую волну удешевления топлива в Украине из-за падения цен на нефть в мире.