Антимонопольный комитет Украины потребовал от крупнейших сетей автозаправок в течение 10 дней обосновать текущие цены на топливо. В противном случае давление со стороны регулятора усилится. Но снизит ли это цены на бензин и дизель — пока вопрос.

Как отметили в АМКУ, рост цен на нефтепродукты происходил на фоне стремительного роста мировых цен на нефть, котировок на нефтепродукты на рынках ЕС, проблем с обеспечением достаточных объемов импорта дизельного топлива, роста курсов валют и расходов на логистику. Но ситуация на рынке постоянно менялась. В течение марта–первой половины апреля 2026 года цены на мировых рынках нефти и нефтепродуктов как росли, так и снижались. Но эти изменения украинцы не почувствовали.

А при этом розничные рынки нефтепродуктов в Украине имеют конкурентную структуру. Конкуренция должна побуждать субъектов хозяйствования учитывать при ценообразовании объективные факторы не только по росту закупочных цен, но и по условиям их снижения. Поскольку от цен на горючее зависят другие рынки. Поэтому и с целью развития конкуренции и предотвращения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, Антимонопольный комитет Украины рекомендовал крупнейшим операторам сетей АЗС обеспечить формирование и изменение розничных цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ на основе объективных экономических факторов, в частности, учитывая рыночные колебания стоимости их закупки, на условиях соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции. Одним словом, настоятельно рекомендовал снизить цену.

Антимонопольный комитет предоставил сетям АЗС 10 дней для обоснования ценовой политики и пересмотра стоимости топлива

К рекомендации АМКУ могут не прислушаться

Это рекомендации, потому что на самом деле расследование только начато. То есть антимонопольный комитет осуществляет на рынках две процедуры. Первая процедура — это исследование, а вторая процедура — расследование, так прокомментировал заявление АМКУ Фокусу экономист Геннадий Рябцев.

"Расследование начинается, если исследование выявит нарушение конкурентного законодательства. Сейчас завершено исследование, и дальше антимонопольный комитет предоставляет рекомендации. По этим рекомендациям предоставляется срок для рассмотрения — 10 рабочих дней. В течение этого срока, если субъект хозяйствования считает рекомендации необъективными, не соответствующими действительности, он может предоставить антимонопольному комитету ответ о том, что он думает по этому вопросу, и обосновать свою позицию относительно установленных цен", — отмечает Геннадий Рябцев.

Далее, по словам экономического эксперта, может начаться расследование, по результатам которого могут быть вынесены уже обязательные предписания о том, что цены нужно снизить, но при этом никаких компенсаций за необоснованное повышение цен никто платить никому не будет. Могут быть оштрафованы операторы рынка, но обычно их штрафуют только за неполную или недостаточно поданную информацию, например, по почасовому объему реализации топлива на АЗС.

"Операторы сегодня базируют свою политику на ошибочном подходе, поскольку они закладывают в стоимость собственные риски. То есть они страхуются не за свой счет, потому что определенная оптовая маржа должна это отыгрывать. Они не хеджируют риски, они не страхуются в банках, они перекладывают все эти риски на конечного потребителя. Вот, например, Трамп что-то сказал — нефтяные котировки выросли. Это означает, что через некоторое время может вырасти стоимость нефтепродуктов, которые закупаются на границе. Может вырасти, может не вырасти, но может вырасти. Вот маркетинговая команда оператора рынка подсчитывает возможный риск, насколько могут подорожать нефтепродукты вследствие этого роста котировок. Делит эту сумму на объем топлива, который будет реализован, и настолько поднимает цены.

"То есть ничего еще не произошло. То есть нефтепродукты на границе не подорожали, а цены уже подняты. И все риски, даже если нефтепродукты и не подорожают, все равно конечный потребитель должен заплатить за этот самый риск. И в конце концов этот риск в большинстве случаев превращается в сверхприбыль — 8–12 грн с литра топлива, это та сумма, на которую завышен ценник. Где такое, на каком другом рынке так практикуется? Только на рынке нефтепродуктов. То есть никто же не включает в стоимость всех товаров и услуг собственные риски, даже того, что вдруг что-то там подорожает", — отмечает Геннадий Рябцев.

В то же время, как считает эксперт, рассчитывать на то, что в течение 10 дней после рекомендации АМКУ на заправках упадет стоимость топлива, не стоит. Хотя поднятие цен настолько существенное и настолько не соответствует тому, что происходило у наших европейских коллег, что это уже перебор.

Сегодня только в нашей стране такая высокая стоимость топлива, при том, что цены поднимались месяц назад

Расследовать ценовую политику АЗС должны правоохранители

Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко считает заявления АМКУ популистскими, которые ничего не решат, так как, очевидно, присутствует сговор, поскольку цены на топливо у всех операторов практически одинаковые, следовательно, действовать нужно иначе.

"Рекомендации АМКУ ничего не дадут. Они не могут проводить полноценное расследование, этим должны заниматься правоохранительные органы. Именно в их полномочия входит подать запрос на таможни в страны, где закупалось топливо, чтобы узнать, по какой цене его завезли, и уже сравнивать с той, по которой его реализуют. Это даст полную картину. Когда будут доказательства необоснованного завышения цены, тогда стоимость упадет", — рассказал в комментарии Фокусу Олег Назаренко.

Ведь, как отмечает эксперт, сегодня только в нашей стране такая высокая стоимость горючего, при том, что цены поднимались месяц назад. Но чтобы правоохранительные органы занялись расследованием, нужно, чтобы поступили соответствующие указания от правительства. АМКУ этого сделать не сможет, подытожил спикер.

