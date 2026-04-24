Антимонопольний комітет України висунув вимогу до найбільших мереж автозаправок протягом 10 днів обґрунтувати поточні ціни на пальне. У протилежному випадку тиск з боку регулятора посилиться. Але чи знизить це ціни на бензин і дизель — поки питання.

Як зазначили в АМКУ, зростання цін на нафтопродукти відбувалося на тлі стрімкого зростання світових цін на нафту, котирувань на нафтопродукти на ринках ЄС, проблем із забезпеченням достатніх обсягів імпорту дизельного пального, зростання курсів валют та витрат на логістику. Але ситуація на ринку постійно змінювалася. Протягом березня–першої половини квітня 2026 року ціни на світових ринках нафти і нафтопродуктів як зростали, так і знижувалися. Але ці зміни українці не відчули.

А водночас роздрібні ринки нафтопродуктів в Україні мають конкурентну структуру. Конкуренція має спонукати суб'єктів господарювання враховувати під час ціноутворення об'єктивні чинники не лише щодо зростання закупівельних цін, а й щодо умов їх зниження. Оскільки від цін на пальне залежать інші ринки. Через це і з метою розвитку конкуренції та запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, Антимонопольний комітет України рекомендував найбільшим операторам мереж АЗС забезпечити формування та зміну роздрібних цін на бензин, дизельне пальне та скраплений газ на основі об'єктивних економічних чинників, зокрема, враховуючи ринкові коливання вартості їх закупівлі, на умовах дотримання законодавства про захист економічної конкуренції. Одним словом, настійливо рекомендував знизити ціну.

Відео дня

Антимонопольний комітет надав мережам АЗС 10 днів для обґрунтування цінової політики і перегляду вартості пального

До рекомендації АМКУ можуть не прислухатися

Це рекомендації, тому що насправді розслідування лише розпочато. Тобто антимонопольний комітет здійснює на ринках дві процедури. Перша процедура — це дослідження, а друга процедура — розслідування, так прокоментував заяву АМКУ Фокусу економіст Геннадій Рябцев.

"Розслідування розпочинається, якщо дослідження виявить порушення конкурентного законодавства. Зараз завершено дослідження, і далі антимонопольний комітет надає рекомендації. За цими рекомендаціями надається строк для розгляду — 10 робочих днів. Протягом цього строку, якщо суб'єкт господарювання вважає рекомендації необ'єктивними, такими, що не відповідають дійсності, він може надати антимонопольному комітету відповідь про те, що він думає з цього питання, та обґрунтувати свою позицію щодо встановлених цін", — зазначає Геннадій Рябцев.

Далі, за словами економічного експерта, може розпочатися розслідування, за результатами якого можуть бути винесені вже обов'язкові приписи про те, що ціни потрібно знизити, але водночас жодних компенсацій за необґрунтоване підвищення цін ніхто платити нікому не буде. Можуть бути оштрафовані оператори ринку, але зазвичай їх штрафують лише за неповну або недостатньо подану інформацію, наприклад, щодо погодинного обсягу реалізації пального на АЗС.

Опитування Як ви оцінюєте економічну ситуацію в Україні 2026 року? Опитування відкрите до Скоріше стабільна Напружена, але контрольована Кризова Важко оцінити Голосувати

"Оператори сьогодні базують свою політику на помилковому підході, оскільки вони закладають у вартість власні ризики. Тобто вони страхуються не за власний рахунок, тому що певна оптова маржа має це відігравати. Вони не хеджують ризики, вони не страхуються в банках, вони перекладають усі ці ризики на кінцевого споживача. От, наприклад, Трамп щось сказав — нафтові котирування зросли. Це означає, що через певний час може зрости вартість нафтопродуктів, які закуповуються на кордоні. Може зрости, може не зрости, але може зрости. Ось маркетингова команда оператора ринку підраховує можливий ризик, наскільки можуть подорожчати нафтопродукти внаслідок цього зростання котирувань. Ділить цю суму на обсяг пального, який буде реалізовано, і настільки піднімає ціни.

"Тобто нічого ще не сталося. Тобто нафтопродукти на кордоні не подорожчали, а ціни вже піднято. І всі ризики, навіть якщо нафтопродукти і не подорожчають, однаково кінцевий споживач має заплатити за цей самий ризик. І зрештою цей ризик у більшості випадків перетворюється на надприбуток — 8–12 грн з літра пального, це та сума, на яку завищений цінник. Де таке, на якому іншому ринку так практикується? Тільки на ринку нафтопродуктів. Тобто ніхто ж не включає у вартість усіх товарів і послуг власні ризики, навіть того, що раптом щось там подорожчає", — наголошує Геннадій Рябцев.

Водночас, як вважає експерт, розраховувати на те, що протягом 10 днів після рекомендації АМКУ на заправках впаде вартість пального, не варто. Хоча підняття цін настільки суттєве і настільки не відповідає тому, що відбувалося у наших європейських колег, що це вже перебір.

Сьогодні лише в нашій країні така висока вартість пального, при тому, що ціни піднімалися місяць тому

Розслідувати цінову політику АЗС мають правоохоронці

Генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко вважає заяви АМКУ популістськими, які нічого не вирішать, тому що, вочевидь, присутня змова, оскільки ціни на пальне у всіх операторів практично однакові, отже, діяти потрібно інакше.

"Рекомендації АМКУ нічого не дадуть. Вони не можуть проводити повноцінне розслідування, цим мають займатися правоохоронні органи. Саме до їхніх повноважень входить подати запит на митниці в країни, де закуповувалося пальне, щоб дізнатися, за якою ціною його завезли, і вже порівнювати з тією, за якою його реалізують. Це дасть повну картину. Коли будуть докази необґрунтованого завищення ціни, тоді вартість впаде", — розповів у коментарі Фокусу Олег Назаренко.

Адже, як зазначає експерт, сьогодні тільки в нашій країні така висока вартість пального, при тому, що ціни піднімалися місяць тому. Але щоб правоохоронні органи зайнялися розслідуванням, потрібно, щоб надійшли відповідні вказівки від уряду. АМКУ цього зробити не зможе, підсумував спікер.

Як Фокус писав раніше, президент України Володимир Зеленський повідомив, що держава вже має домовленості з низкою країн Близького Сходу щодо формування резервних обсягів пального щонайменше на рік уперед.