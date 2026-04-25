"Нас просто дурять": експерт пояснив, чи є різниця між преміальним та звичайним пальним на українських АЗС

На деяких АЗС різниця між преміальним та звичайним видом палива фактично є лише умовною, адже покупцям пропонують один продукт під різними назвами.

Для преміального та звичайного бензину діють однакові стандарти, тож часто різниця між ними буває тільки у назві та вартості. Про це в етері "Еспресо" розповів експерт з енергетичних питань, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.

"Єдина відмінність мережі АЗС "Укрнафта" від всіх інших в тому, що вони час від часу вартість так званого преміального бензину зрівнюють з вартістю так званого звичайного бензину", — зазначив Рябцев.

За його словами, преміальний і звичайний бензин не відрізняються нічим, окрім ціни. Водночас подекуди вартість на пальне класу "преміум" відрізняється на 5-7 гривень за літр.

Експерт також висловив припущення, що на деяких АЗС кількість підземних резервуарів може не відповідати заявленій кількості видів пального, що пропонується покупцям. Тому подекуди під різними назвами українцям пропонують придбати один і той же бензин.

"Точно знаю, що на деяких київських заправках кількість підземних резервуарів менше, ніж видів палива, які ця АЗС пропонує. Це означає, що нас просто дурять", — пояснив Рябцев, додавши, що такий бензин привозять в одній цистерні і заливають в один резервуар, а продають як бензин двох видів.

24 квітня Фокус писав, що Антимонопольний комітет України висунув вимогу до найбільших мереж автозаправок протягом 10 днів обґрунтувати поточні ціни на пальне. Якщо цього не станеться, тиск з боку регулятора посилиться. Проте експерти вважають, що це далеко не гарантія зниження цін на пальне.

17 квітня експерти розповідали про наслідки відкриття Ормузької протоки для України. Врегулювання ситуації на Близькому Сході може запустити нову хвилю здешевлення пального в Україні через падіння цін на нафту у світі.