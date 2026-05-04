Грозят "жестким ответом": в Иране приказали Трампу держаться подальше от Ормузского пролива

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США начнут операцию по оказанию помощи судам, застрявшим в Ормузском проливе. Но, как оказалось, в Тегеране против и требуют прекращения американской блокады.

Иранские военные 4 мая предупредили американские силы о недопустимости входа в Ормузский пролив после того, как президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начнут оказывать помощь кораблям, севшим на мель в Персидском заливе в результате американо-израильской войны против Ирана, пишет Reuters.

Трамп предоставил мало подробностей о плане оказания помощи судам и их экипажам, которые оказались "запертыми" в этом жизненно важном водном пути и испытывают нехватку продовольствия и других припасов уже более двух месяцев с начала конфликта.

"Мы сообщили этим странам, что безопасно выведем их корабли из этих закрытых водных путей, чтобы они могли свободно и беспрепятственно заниматься своими делами", — заявил Трамп 3 мая в сообщении на своей странице в социальной сети Truth Social.

В ответ объединенное командование вооруженных сил Ирана предупредило американские войска о необходимости держаться подальше от пролива.

В заявлении также говорилось, что силы Ирана "жестко ответят" на любую угрозу. А коммерческим судам и нефтяным танкерам приказали "воздержаться" от любых перемещений в отсутствие координации с иранскими военными.

"Мы неоднократно заявляли, что безопасность Ормузского пролива находится в наших руках и что безопасный проход судов должен координироваться с вооруженными силами. Мы предупреждаем, что любые иностранные вооруженные силы, особенно агрессивная армия США, будут атакованы, если они попытаются приблизиться к Ормузскому проливу и войти в него", — говорится в заявлении главы объединенного командования вооруженных сил Али Абдоллахи.

Тем временем Центральное командование США заявило, что помогать кораблям будут 15 000 военнослужащих, более 100 самолетов наземного и морского базирования, а также боевые корабли и беспилотные летательные аппараты.

"Наша поддержка этой оборонительной миссии имеет важное значение для региональной безопасности и мировой экономики, поскольку мы также поддерживаем военно-морскую блокаду", — заявил в своем заявлении командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер.

Пока неясно, каким странам будет оказана помощь в рамках операции США и как она будет проводиться. Как сообщил репортер Axios Барак Равид операция не обязательно будет включать в себя сопровождение торговых судов кораблями ВМС США.

Вскоре после комментариев Трампа британское агентство морских торговых операций сообщило, что танкер заявил о попадании в него неизвестных снарядов в проливе.

В агентстве заявили, что все члены экипажа находятся в безопасности в результате инцидента, произошедшего в 78 морских милях к северу от Фуджейры, в Объединенных Арабских Эмиратах, но подробностей пока нет.

Иран уже более двух месяцев блокирует почти все суда, следующие из Персидского залива, за исключением собственных, что привело к резкому росту цен на энергоносители. Кроме этого КСИР обстреливает корабли в проливе, а США и Иран уже успели захватить несколько танкеров.

