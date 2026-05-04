Операция "Свобода": США применят 15 тысяч военных и эсминцы, Иран предупреждает Вашингтон о нарушении перемирия
Соединенные Штаты Америки применят не менее 15 тысяч военных, эсминцы, более 100 самолетов наземного и морского базирования и многодоменные беспилотные платформы для проекта "Свобода" в Ормузском проливе.
Миссия реализуется по указанию президента США Дональда Трампа и будет направлена на поддержку торговых судов, которые хотят пройти через Ормузский пролив. Об этом 4 мая сообщили на странице Центрального командования США (CENTCOM).
"С 4 мая силы Центрального командования США (CENTCOM) начнут оказывать поддержку операции "Свобода" с целью восстановления свободы судоходства для торгового флота через Ормузский пролив", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что о миссии, направленной на "освобождение" заблокированных в Ормузском проливе танкеров, перед этим в социальных сетях сообщил Дональд Трамп. Глава Белого дома анонсировал начало проекта утром понедельника по времени Ближнего Востока, а также пригрозил "силовыми действиями" в случае, если процессу будут препятствовать.
Проект "Свобода": какова реакция Ирана
Официальный Тегеран уже отреагировал на новость о действиях США в Ормузском проливе. Председатель комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрагим Азизи написал на своей странице в сети X, что любое вмешательство Иран будет расценивать как "нарушение перемирия" между сторонами.
"Любое вмешательство США в новый режим морского движения в Ормузском проливе будет рассматриваться как нарушение перемирия. Ормузский пролив и Персидский залив не будут подчиняться бредовым заявлениям Трампа! Никто не поверит в сценарии, направленные на перекладывание вины!", — говорится в заметке иранского чиновника.
Напомним, 3 мая Дональд Трамп комментировал мирное предложение Ирана, заявив, что Тегеран "еще не заплатил достаточно высокую цену".
1 мая издание Associated Press сообщало, что Белый дом объявил о завершении войны с Ираном.