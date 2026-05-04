Операція "Свобода": США застосують 15 тисяч військових та есмінці, Іран попереджає Вашингтон про порушення перемир'я

Сполучені Штати Америки застосують щонайменше 15 тисяч військових, есмінці, понад 100 літаків наземного та морського базування і багатодоменні безпілотні платформи для проєкту "Свобода" в Ормузькій протоці.

Місія реалізується за вказівкою президента США Дональда Трампа і буде спрямована на підтримку торгових суден, які хочуть пройти через Ормузьку протоку. Про це 4 травня повідомили на сторінці Центрального командування США (CENTCOM).

"З 4 травня сили Центрального командування США (CENTCOM) почнуть надавати підтримку операції "Свобода" з метою відновлення свободи судноплавства для торгового флоту через Ормузьку протоку", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що про місію, спрямовану на "звільнення" заблокованих в Ормузькій протоці танкерів, перед цим у соціальних мережах повідомив Дональд Трамп. Глава Білого дому анонсував початок проєкту вранці понеділка за часом Близького Сходу, а також пригрозив "силовими діями" у випадку, якщо процесу перешкоджатимуть.

Проєкт "Свобода": яка реакція Ірану

Офіційний Тегеран вже відреагував на новину щодо дій США в Ормузькій протоці. Голова комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ебрагім Азізі написав на своїй сторінці у мережі X, що будь-яке втручання Іран розцінюватиме як "порушення перемир'я" між сторонами.

"Будь-яке втручання США у новий режим морського руху в Ормузькій протоці буде розглядатися як порушення перемир'я. Ормузька протока та Перська затока не будуть підкорятися маревним заявам Трампа! Ніхто не повірить у сценарії, спрямовані на перекладання провини!", — йдеться у дописі іранського чиновника.

Допис іранського посадовця у відповідь на анонс Трампом місії "Свобода"

Нагадаємо, 3 травня Дональд Трамп коментував мирну пропозицію Ірану, заявивши, що Тегеран "ще не заплатив достатньо високу ціну".

1 травня видання Associated Press повідомляло, що Білий дім оголосив про завершення війни з Іраном.