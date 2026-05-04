Погрожують "жорсткою відповіддю": в Ірані наказали Трампу триматися подалі від Ормузької протоки

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що США почнуть операцію з надання допомоги суднам, які застрягли в Ормузькій протоці. Але, як виявилося, в Тегерані проти і вимагають припинення американської блокади.

Іранські військові 4 травня попередили американські сили про неприпустимість входу в Ормузьку протоку після того, як президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати почнуть надавати допомогу кораблям, які сіли на мілину в Перській затоці внаслідок американо-ізраїльської війни проти Ірану, пише Reuters.

Трамп надав мало подробиць щодо плану надання допомоги суднам та їхнім екіпажам, які опинилися "замкненими" в цьому життєво важливому водному шляху і відчувають брак продовольства й інших припасів уже понад два місяці від початку конфлікту.

"Ми повідомили цим країнам, що безпечно виведемо їхні кораблі з цих закритих водних шляхів, щоб вони могли вільно і безперешкодно займатися своїми справами", — заявив Трамп 3 травня в повідомленні на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social.

У відповідь об'єднане командування збройних сил Ірану попередило американські війська про необхідність триматися подалі від протоки.

У заяві також йшлося, що сили Ірану "жорстко дадуть відповідь" на будь-яку загрозу. А комерційним судам і нафтовим танкерам наказали "утриматися" від будь-яких переміщень за відсутності координації з іранськими військовими.

"Ми неодноразово заявляли, що безпека Ормузької протоки перебуває в наших руках і що безпечний прохід суден має координуватися зі збройними силами. Ми попереджаємо, що будь-які іноземні збройні сили, особливо агресивна армія США, будуть атаковані, якщо вони спробують наблизитися до Ормузької протоки та увійти до неї", — ідеться в заяві глави об'єднаного командування збройних сил Алі Абдоллахі.

Тим часом Центральне командування США заявило, що допомагати кораблям допомагатимуть 15 000 військовослужбовців, понад 100 літаків наземного і морського базування, а також бойові кораблі та безпілотні літальні апарати.

"Наша підтримка цієї оборонної місії має важливе значення для регіональної безпеки та світової економіки, оскільки ми також підтримуємо військово-морську блокаду", — заявив у своїй заяві командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер.

Наразі незрозуміло, яким країнам буде надано допомогу в рамках операції США і як її проводитимуть. Як повідомив репортер Axios Барак Равід, операція не обов'язково включатиме в себе супровід торгових суден кораблями ВМС США.

Незабаром після коментарів Трампа британське агентство морських торговельних операцій повідомило, що танкер заявив про влучання в нього невідомих снарядів у протоці.

В агентстві заявили, що всі члени екіпажу перебувають у безпеці внаслідок інциденту, що стався за 78 морських миль на північ від Фуджейри, в Об'єднаних Арабських Еміратах, але подробиць поки немає.

Іран уже понад два місяці блокує майже всі судна, що прямують із Перської затоки, за винятком власних, що призвело до різкого зростання цін на енергоносії. Окрім цього КВІР обстрілює кораблі в протоці, а США та Іран уже встигли захопити кілька танкерів.

