Світовий ринок нафти знову лихоманить через напруження навколо Ормузької протоки. Подорожчання нафти може вплинути на вартість бензину та дизеля на АЗС України.

Через загострення на Близькому Сході світові ціни на нафту знову опинилися під тиском. Для України це може стати сигналом про чергове подорожчання бензину та дизеля. Фокус з’ясував, що відбувається на ринку нафти та скільки коштують дизель та бензин в Україні 5 травня.

Ціни на нафту коливаються через напруження навколо Ормузької протоки

За даними Reuters, 4 травня ринок відреагував на повідомлення американських військових про те, що два есмінці ВМС США з керованими ракетами увійшли в Перську затоку, а ще два американські кораблі пройшли Ормузькою протокою. Раніше Іран заявляв, що нібито не допустив американський військовий корабель до регіону.

На цьому тлі ф’ючерси на нафту Brent зросли на 1,9% — до 110,22 долара за барель, хоча під час торгів ціна сягала 114,30 долара. Американська нафта WTI подорожчала до 102,41 долара за барель, після того, як раніше піднімалася до 107,46 долара.

Додатковий тиск на ринок спричинили повідомлення іранського агентства Fars про нібито удар по американському військовому кораблю, який мав пройти протокою. Водночас Центральне командування США заперечило інформацію про будь-які удари по кораблях ВМС США.

Аналітик UBS Джованні Стауново зазначив, що ринок і надалі залишається схильним до зростання, поки потоки через Ормузьку протоку залишаються обмеженими.

Ціни на АЗС України 5 травня

Станом на 5 травня ціни на АЗС різняться залежно від мережі та виду пального. Найдешевший бензин А-95 серед мереж пропонує "Укрнафта" — по 70,90 грн за літр У великих преміальних мережах бензин А-95 коштує до 76,90 грн/л.

Державний оператор "Укрнафта" пропонує найнижчі ціни на пальне Фото: enkorr.ua

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 73,90 грн/л;

бензин А-95 — 70,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 79,90 грн/л;

дизельне пальне — 87,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 89,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 47,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 80,90 грн/л;

бензин upg95 — 74,90 грн/л;

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

дизельне пальне Euro — 86,90 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 47,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 86,90 грн/л;

дизельне пальне — 90,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 93,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 86,90 грн/л;

дизельне пальне — 90,90 грн/л;;

дизельне пальне Pulls — 93,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 80,90 грн/л;

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин NANO 100 — 86,90 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 93,90 грн/л;

дизельне пальне NANO — 90,90 грн/л.

Раніше Фокус повідомляв, що на деяких АЗС покупцям нерідко пропонують фактично один і той самий продукт під різними назвами. За словами експерта, для преміального та стандартного бензину діють однакові вимоги, тому відмінність між ними часто зводиться лише до назви й ціни.