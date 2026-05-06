Кремль купує валюту і золото: РФ майже вперше за рік поповнила свій Фонд добробуту, — ЗМІ

Завдяки зростанню цін на нафту, яке спровокувала війна США з Іраном, Росія вперше майже за рік поповнила свій Фонд добробуту.

Російський Мінфін повідомив, що в травні закупить іноземної валюти та золота на 110 млрд рублів (1,5 млрд доларів). Зокрема, у цю суму включені відкладені операції за березень і квітень. Про це повідомляє Bloomberg.

"Цей намір підкреслює потенційний несподіваний прибуток для президента Володимира Путіна від конфлікту США та Ізраїлю з Іраном. Це дає Москві шанс поповнити державну скарбницю після того, як вона витратила понад половину своїх резервів на чорний день на фінансування вторгнення в Україну, — пише видання.

Відповідно до російського фіскального законодавства, надлишки доходів від продажу енергоресурсів відкладаються в резерв, коли експортна ціна російської нафти перевищує 59 доларів за барель. Відтак, кошти з цього фонду використовуються, щоб покривати бюджетний дефіцит, коли ціни опускаються нижче цього рівня.

Автори публікації зазначають перші два місяці року Росія витратила близько 419 млрд рублів (5,6 млрд доларів) з цього фонду, щоб компенсувати зниження доходів від продажу своєї нафти у світі.

За даними Міністерства фінансів, опублікованими в середу, станом на 1 травня вільнодоступні активи Фонду національного добробуту становили 3,6 трильйона рублів, що на 14% менше, ніж у січні, і приблизно на 60% менше, ніж до вторгнення РФ в Україну.

На початку 2026 року Кремль збирався запровадити величезні знижки на свою нафту, але війна з Іраном все змінила. Тепер росіяни очікують заробити значно більше грошей.

"У нашому базовому прогнозі ми очікуємо, що Національний фонд добробуту зросте приблизно на 12 мільярдів доларів протягом решти року, що більш ніж компенсує спад у першому кварталі. Вищі ціни на нафту повинні дозволити уряду відкласти непопулярні фіскальні рішення до осені, забезпечуючи рятівне коло для економіки, яка була на межі рецесії у першому кварталі", — заявила економіст з ЦСЄ та Росії Катерина Власова.

Але попри це у Москві побоюються, що ці сприятливі умови можуть виявитися короткочасними, і розглядають зниження порогу ціни на нафту для поповнення фонду з наступного року.

Нагадаємо, що доходи Росії від продажу нафти за період з 5 квітня по 3 травня 2026 року знову побили рекорд з часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У повідомленні йдеться, що за цей період компанії з РФ кожного тижня у середньому продавали нафти на 2,42 мільярда доларів. Автори публікації зазначають, що вже другий тиждень поспіль росіяни збільшують обсяги постачання нафти.

Також 4 травня Фокус писав, як ціни на нафту відреагували на нові заяви Трампа. Зокрема, ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали до $109 доларів за барель у понеділок, 4 травня, хоча ще в п'ятницю, 1 травня, ціна була нижчою більш ніж на $3. Те ж стосується американської нафти марки West Texas Intermediate, що подорожчала на 65 центів, до $102,59 за барель після падіння на $3,13, повідомляє Reuters.