Кремль покупает валюту и золото: РФ почти впервые за год пополнила свой Фонд благосостояния, — СМИ

Благодаря росту цен на нефть, который спровоцировала война США с Ираном, Россия впервые почти за год пополнила свой Фонд благосостояния.

Российский Минфин сообщил, что в мае закупит иностранной валюты и золота на 110 млрд рублей (1,5 млрд долларов). В частности, в эту сумму включены отложенные операции за март и апрель. Об этом сообщает Bloomberg.

"Это намерение подчеркивает потенциальную неожиданную прибыль для президента Владимира Путина от конфликта США и Израиля с Ираном. Это дает Москве шанс пополнить государственную казну после того, как она потратила более половины своих резервов на черный день на финансирование вторжения в Украину, — пишет издание.

Согласно российскому фискальному законодательству, излишки доходов от продажи энергоресурсов откладываются в резерв, когда экспортная цена российской нефти превышает 59 долларов за баррель. Следовательно, средства из этого фонда используются, чтобы покрывать бюджетный дефицит, когда цены опускаются ниже этого уровня.

Авторы публикации отмечают первые два месяца года Россия потратила около 419 млрд рублей (5,6 млрд долларов) из этого фонда, чтобы компенсировать снижение доходов от продажи своей нефти в мире.

По данным Министерства финансов, опубликованным в среду, по состоянию на 1 мая свободнодоступные активы Фонда национального благосостояния составляли 3,6 триллиона рублей, что на 14% меньше, чем в январе, и примерно на 60% меньше, чем до вторжения РФ в Украину.

В начале 2026 года Кремль собирался ввести огромные скидки на свою нефть, но война с Ираном все изменила. Теперь россияне ожидают заработать значительно больше денег.

"В нашем базовом прогнозе мы ожидаем, что Национальный фонд благосостояния вырастет примерно на 12 миллиардов долларов в течение оставшейся части года, что более чем компенсирует спад в первом квартале. Высокие цены на нефть должны позволить правительству отложить непопулярные фискальные решения до осени, обеспечивая спасательный круг для экономики, которая была на грани рецессии в первом квартале", — заявила экономист по ЦВЕ и России Екатерина Власова.

Но несмотря на это в Москве опасаются, что эти благоприятные условия могут оказаться кратковременными, и рассматривают снижение порога цены на нефть для пополнения фонда со следующего года.

Цены на нефть и доходы РФ: что известно

Напомним, что доходы России от продажи нефти за период с 5 апреля по 3 мая 2026 года снова побили рекорд со времени полномасштабного вторжения РФ в Украину. В сообщении говорится, что за этот период компании из РФ каждую неделю в среднем продавали нефти на 2,42 миллиарда долларов. Авторы публикации отмечают, что уже вторую неделю подряд россияне увеличивают объемы поставок нефти.

Также 4 мая Фокус писал, как цены на нефть отреагировали на новые заявления Трампа. В частности, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до $109 долларов за баррель в понедельник, 4 мая, хотя еще в пятницу, 1 мая, цена была ниже более чем на $3. То же касается американской нефти марки West Texas Intermediate, подорожавшей на 65 центов, до $102,59 за баррель после падения на $3,13, сообщает Reuters.