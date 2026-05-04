Проект США "Свобода": как цены на нефть отреагировали на новые заявления Трампа

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до $109 долларов за баррель в понедельник 4 мая, хотя еще в пятницу, 1 мая, цена была ниже более чем на $3.

То же касается американской нефти марки West Texas Intermediate которая подорожала на 65 центов, до $102,59 за баррель после падения на $3,13, сообщает Reuters.

Причиной для такой ситуации стало отсутствие мирного соглашения между США и Ираном, которое ограничило поставки и сохранило цены выше $100.

По словам аналитика Phillip Nova Приянки Садчевой, более широкий рынок по-прежнему сильно поддерживается сохраняющимися перебоями в поставках и геополитической неопределенностью.

"Если не будет достигнуто четкое и устойчивое соглашение, которое восстановит нормальный поток через Ормузский пролив, цены на нефть, вероятно, останутся высокими, и риски по-прежнему склоняются к дальнейшему росту", — подчеркнула она.

Відео дня

На цены повлияли и свежие заявления президента США Дональда Трампа, который анонсировал проект США "Свобода", в рамках которого из Ормузского пролива будут выведены заблокированные танкеры. Если процессу будут препятствовать, глава Белого дома пригрозил "силовыми действиями".

Переговоры между США и Ираном, которые продолжались в выходные, не привели к каким-то существенным договоренностям. США требуют от Ирана заключение ядерной сделки, однако Тегеран хочет отложить ядерные переговоры до окончания войны и сначала снять блокаду судов Персидского залива.

Напомним, Трамп оценил мирный план Ирана еще до того, как ознакомился с ним, заявив, что Тегеран "еще не заплатил достаточно высокую цену".

Также сообщалось, что Белый дом официально объявил Конгрессу США о завершении войны с Ираном.