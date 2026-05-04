Проєкт США "Свобода": як ціни на нафту відреагували на нові заяви Трампа

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали до $109 доларів за барель у понеділок, 4 травня, хоча ще в п'ятницю, 1 травня, ціна була нижчою більш ніж на $3.

Те ж стосується американської нафти марки West Texas Intermediate, що подорожчала на 65 центів, до $102,59 за барель після падіння на $3,13, повідомляє Reuters.

Причиною для такої ситуації стала відсутність мирної угоди між США та Іраном, яка обмежила поставки і зберегла ціни вище $100.

За словами аналітикині Phillip Nova Пріянки Садчевої, ширший ринок, як і раніше, сильно підтримують перебої в постачанні та геополітична невизначеність, що зберігаються.

"Якщо не буде досягнута чітка і стійка угода, яка відновить нормальний потік через Ормузьку протоку, ціни на нафту, ймовірно, залишаться високими, і ризики, як і раніше, схиляються до подальшого зростання", — підкреслила вона.

На ціни вплинули і свіжі заяви президента США Дональда Трампа, який анонсував проєкт США "Свобода", у рамках якого з Ормузької протоки будуть виведені заблоковані танкери. Якщо процесу перешкоджатимуть, глава Білого дому пригрозив "силовими діями".

Переговори між США та Іраном, які тривали у вихідні, не привели до якихось суттєвих домовленостей. США вимагають від Ірану укладення ядерної угоди, однак Тегеран хоче відкласти ядерні переговори до закінчення війни та спочатку зняти блокаду суден Перської затоки.

Нагадаємо, Трамп оцінив мирний план Ірану ще до того, як ознайомився з ним, заявивши, що Тегеран "ще не заплатив досить високу ціну".

Також повідомлялося, що Білий дім офіційно оголосив Конгресу США про завершення війни з Іраном.