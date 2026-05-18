США снова частично ослабили санкции против российской нефти: сколько продлится на этот раз

Соединенные Штаты продлили ослабление санкций для российской нефти, которая застряла в море, еще на 30 дней. Этот шаг призван ослабить негативные последствия от энергетического кризиса.

О решении объявил министр финансов США Скотт Бессент в X. Речь идет о российской нефти, находящейся на танкерах, которые вышли в море.

Он отмечал, что таким образом США помогут странам, которые столкнулись с проблемами в энергетической и топливной сфере. Также санкции направлены на то, чтобы уменьшить возможность Китая накапливать нефть со скидкой.

В то же время Бессент уточнил, что конкретные лицензии будут выдавать странам при необходимости.

Ранее сообщалось, что украинские чиновники отмечали американским коллегам, что снятие санкции США с РФ увеличит доходы Москвы, но эти аргументы не приняли во внимание чиновники администрации президента Дональда Трампа. Белый дом проигнорировал призывы Киева не продолжать отмену санкций в отношении российской нефти, которая уже находилась в море.

Ослабление санкций США против российской нефти — что известно

10 марта Дональд Трамп объявил, что США отменяют некоторые санкции для того, чтобы снизить цены на нефть.

После того, как стало известно, что США временно ослабили санкции против российской морской нефти, рынок отреагировал мгновенно: Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель. Фокус выяснил, почему Вашингтон пошел на этот шаг, как это может повлиять на доходы РФ и какие риски новая ситуация несет для Украины.

В то же время позже в США сообщили партнерам из "Большой семерки", что ослабление санкций против России будет временным. Америка уверяет, что разрешение Индии на покупку нефти РФ не слишком повлияет на доходы Кремля.

Зато в Кремле заявили, что интересы России и США по стабилизации глобальных энергорынков совпадают.

После этого Владимир Зеленский заявил, что благодаря продаже нефти Россия сможет дополнительно тратить на войну в Украине около 10 миллиардов долларов.

Цены на нефть и доходы РФ: что известно

Напомним, что доходы России от продажи нефти за период с 5 апреля по 3 мая 2026 года снова побили рекорд со времени полномасштабного вторжения РФ в Украину. В сообщении говорится, что за этот период компании из РФ каждую неделю в среднем продавали нефти на 2,42 миллиарда долларов.

Также благодаря росту цен на нефть, который спровоцировала война США с Ираном, Россия впервые почти за год пополнила свой Фонд благосостояния. Российский Минфин сообщил, что в мае закупит иностранной валюты и золота на 110 млрд рублей (1,5 млрд долларов). В частности, в эту сумму включены отложенные операции за март и апрель.