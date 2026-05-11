"Нельзя больше полагаться": почему Украина больше не считает США надежным партнером, — СМИ

В Украине отмечали, что снятие санкции США с РФ увеличит доходы Москвы, но эти аргументы не приняли во внимание чиновники администрации президента Дональда Трампа.

Белый дом проигнорировал призывы Киева не продолжать отмену санкций в отношении российской нефти, которая уже находилась в море. Об этом украинские чиновники рассказали газете The New York Times.

В публикации говорится, что теперь Украина уже не надеется на активную помощь США, а готовится бороться без участия Вашингтона, увеличивая объем производства собственного оружия. Журналисты приводят много примеров, свидетельствующих "Киев понял, что должен быть более самостоятельным".

"После инаугурации президента Трампа, Соединенные Штаты перестали быть тем партнером, которым они когда-то были для Украины в войне против России. Но теперь президент Украины Владимир Зеленский, похоже, также отходит от этих отношений, дистанцируясь от того, что когда-то было ее крупнейшим союзником", — пишет издание.

Издание приводит пример, когда украинские представители посетили Вашингтон в начале апреля, незадолго до окончания срока отмены санкций, и призвали американцев не продлевать его. Им, как утверждает NYT, сказали, что исключение закончится, но вскоре Трамп его продлил.

"Этот эпизод показал, что на Вашингтон нельзя полагаться", — сказали два украинских чиновника.

После чего президент Украины раскритиковал этот шаг в заметке в социальных сетях

"Каждый доллар, уплаченный за российскую нефть, — это деньги на войну. Россия снова сыграла с американцами — сыграла с президентом США", — сказал он в интервью итальянскому радио и в социальных сетях.

Отмена санкции США против российской нефти: что известно

Напомним, что 18 апреля несмотря на публичные обещания. США снова отменили санкции на российскую нефть. Соединенные Штаты Америки выдали лицензию, которая отменяет санкционные ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, транспортируемых морем.

Согласно документу, санкционные ограничения в отношении российской нефти отменяются еще на 30 дней. Операции с нефтью и нефтепродуктами российского происхождения разрешены до 16 мая.

Перед тем 16 апреля министр финансов США Скотт Бессент публично заявил во время брифинга в Белом доме, что американские власти не будут продлевать действие исключений из санкций для российской нефти.

Также издание Semafor ранее писало, что США и в дальнейшем планируют ослаблять санкции против российской нефти.