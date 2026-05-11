"Не можна більше покладатися": чому Україна більше не вважає США надійним партнером, — ЗМІ

В Україні наголошували, що зняття санкції США з РФ збільшить доходи Москви, але ці аргументи не взяли до уваги чиновники адміністрації президента Дональда Трампа.

Білий дім проігнорував заклики Києва не продовжувати скасування санкцій щодо російської нафти, яка вже знаходилася у морі. Про це українські чиновники розповіли газеті The New York Times.

У публікації йдеться, що тепер Україна вже не сподівається на активну допомогу США, а готується боротися без участі Вашингтону, збільшуючи обсяг виробництва власної зброї. Журналісти наводять багато прикладів, що свідчать "Київ зрозумів, що має бути більш самостійним".

"Після інавгурації президента Трампа, Сполучені Штати перестали бути тим партнером, яким вони колись були для України у війні проти Росії. Але тепер президент України Володимир Зеленський, схоже, також відходить від цих відносин, дистанціюючись від того, що колись було її найбільшим союзником", — пише видання.

Видання наводить приклад, коли українські представники відвідали Вашингтон на початку квітня, незадовго до закінчення терміну скасування санкцій, і закликали американців не продовжувати його. Їм, як стверджує NYT, сказали, що виняток закінчиться, але незабаром Трамп його продовжив.

"Цей епізод показав, що на Вашингтон не можна покладатися", — сказали два українських чиновники.

Після чого президент України розкритикував цей крок у дописі в соціальних мережах

"Кожен долар, сплачений за російську нафту, – це гроші на війну. Росія знову зіграла з американцями – зіграла з президентом США", — сказав він в інтерв'ю італійському радіо та в соціальних мережах.

Скасування санкції США проти російської нафти: що відомо

Нагадаємо, що 18 квітня попри публічні обіцянки. США знову скасували санкції на російську нафту. Сполучені Штати Америки видали ліцензію, яка скасовує санкційні обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що транспортуються морем.

Відповідно до документа, санкційні обмеження щодо російської нафти скасовуються ще на 30 днів. Операції з нафтою та нафтопродуктами російського походження дозволено до 16 травня.

Перед тим 16 квітня міністр фінансів США Скотт Бессент публічно заявив під час брифінгу у Білому домі, що американська влада не буде продовжувати дію винятків із санкцій для російської нафти.

Також видання Semafor раніше писало, що США і надалі планують послаблювати санкції проти російської нафти.