Можуть передумати: США не визначилися з санкціями на російську нафту, — ЗМІ

Сполучені Штати знову можуть тимчасово зняти санкції з нафти російського походження, яка перевозиться танкерами.

Але поки у Білому домі не продовжили зняття санкцій із російської нафти.16 травня закінчилася дія відповідної ліцензії. Про те не виключено, що у Вашингтоні зроблять це найближчим часом, пише Bloomberg.

За інформацією видання, Мінфін США не видав нову ліцензію, що послаблює санкції проти російської нафти.

При цьому видання зазначає, що у квітні США вже заявляли, що не продовжуватимуть зняття санкцій, але через два дні після відповідної заяви міністра фінансів Скотта Бессента він все ж таки схвалив нове продовження.

"Адміністрація Трампа видала першу відмову від санкцій у березні, а другу – після закінчення першої у квітні – обидві стосувалися лише частини російської нафти, яка вже була завантажена на танкери", — нагадує видання.

Дії США викликали критику, особливо з боку європейських союзників, які вважають санкції необхідними для позбавлення Росії доходів від сирої нафти та позбавлення Москви фінансування війни в Україні.

Можливо, так буде й цього разу, оскільки ситуація з Ормузькою протокою не вирішена, припускають автори публікації.

Оскільки Індія, Індонезія та інші країни вже звернулися до Вашингтона із проханням продовжити зняття санкцій із РФ.

Ціни на нафту та доходи РФ: що відомо

Нагадаємо, що доходи Росії від продажу нафти за період з 5 квітня по 3 травня 2026 року знову побили рекорд з часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У повідомленні йдеться, що за цей період компанії з РФ кожного тижня у середньому продавали нафти на 2,42 мільярда доларів.

Також завдяки зростанню цін на нафту, яке спровокувала війна США з Іраном, Росія вперше майже за рік поповнила свій Фонд добробуту. Російський Мінфін повідомив, що в травні закупить іноземної валюти та золота на 110 млрд рублів (1,5 млрд доларів). Зокрема, у цю суму включені відкладені операції за березень і квітень.