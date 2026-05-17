Могут передумать: США не определились с санкциями на российскую нефть, — СМИ

Соединенные Штаты снова могут временно снять санкции с нефти российского происхождения, которая перевозится танкерами.

Но пока в Белом доме не продлили снятие санкций с российской нефти.16 мая закончилось действие соответствующей лицензии. О том не исключено, что в Вашингтоне сделают это в ближайшее время, пишет Bloomberg.

По информации издания, Минфин США не выдал новую лицензию, ослабляющую санкции против российской нефти.

При этом издание отмечает, что в апреле США уже заявляли, что не будут продлевать снятие санкций, но через два дня после соответствующего заявления министра финансов Скотта Бессента он все же одобрил новое продление.

"Администрация Трампа выдала первый отказ от санкций в марте, а второй — после окончания первой в апреле — обе касались только части российской нефти, которая уже была загружена на танкеры", — напоминает издание.

Відео дня

Действия США вызвали критику, особенно со стороны европейских союзников, которые считают санкции необходимыми для лишения России доходов от сырой нефти и лишения Москвы финансирования войны в Украине.

Возможно, так будет и на этот раз, поскольку ситуация с Ормузским проливом не решена, предполагают авторы публикации.

Поскольку Индия, Индонезия и другие страны уже обратились к Вашингтону с просьбой продлить снятие санкций с РФ.

Цены на нефть и доходы РФ: что известно

Напомним, что доходы России от продажи нефти за период с 5 апреля по 3 мая 2026 года снова побили рекорд со времени полномасштабного вторжения РФ в Украину. В сообщении говорится, что за этот период компании из РФ каждую неделю в среднем продавали нефти на 2,42 миллиарда долларов.

Также благодаря росту цен на нефть, который спровоцировала война США с Ираном, Россия впервые почти за год пополнила свой Фонд благосостояния. Российский Минфин сообщил, что в мае закупит иностранной валюты и золота на 110 млрд рублей (1,5 млрд долларов). В частности, в эту сумму включены отложенные операции за март и апрель.