США готовы вернуть более жесткие санкции против нефти РФ — Рубио

Рубио заявил, что базовая политика США — это именно санкции против российской нефти.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон хотел бы как можно скорее отказаться от временных послаблений санкций в отношении российской нефти и вернуть более жесткие ограничения. Об этом он сказал во время выступления в Комитете Сената США по международным отношениям, сообщает "Европейская правда".

Во время слушаний сенатор Джин Шахин поинтересовалась, планируют ли США продлевать действие исключений из санкционного режима в отношении российской нефти, на что Рубио ответил, что окончательное решение будет принимать Министерство финансов США в зависимости от ситуации на рынке, однако американские власти настроены постепенно сворачивать такие исключения.

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"Мы хотели бы прекратить это как можно скорее, ведь базовая политика США — это санкции против российской нефти. Нынешние исключения носят временный характер и были введены для поддержки глобальных поставок", — сказал госсекретарь.

Санкции США против РФ Фото: Открытые источники

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Отметим, что на этот раз речь идет о смягчении санкций, которое США ввели в мае 2026 года. Тогда Вашингтон разрешил временные исключения для отдельных объемов российской нефти, находившейся в море, чтобы избежать резкого роста мировых цен на энергоносители.

Теперь в США заявляют о готовности вернуться к более жесткому санкционному режиму в отношении нефтяного сектора РФ.

Напомним, что с 8 марта 2022 года США полностью прекратили импорт российской нефти, газа и СПГ. Также работает механизм ценового ограничения, согласно которым западные компании могут страховать и перевозить российскую нефть только в случае, если ее продают не дороже 60 долларов за баррель.

В октябре 2025 года Вашингтон усилил давление на нефтяной сектор РФ, введя санкции против "Роснефти", "Лукойла" и 34 дочерних предприятий. Под ограничения автоматически попадают и компании, где эти структуры владеют более 50%.

Отдельный блок санкций касается так называемого "теневого флота" РФ — старых танкеров, которые используют для обхода ограничений. Под санкциями США, ЕС и Великобритании уже находятся более 600 таких судов.

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В марте и апреле 2026 года администрация Дональда Трампа временно смягчала часть ограничений из-за рисков для мирового рынка нефти. США позволяли завершить поставки российской нефти, которая уже находилась в море или была загружена до определенной даты. Однако 16 мая 2026 года Белый дом не продлил эти исключения. Так полный режим санкций против морских поставок российской нефти фактически возобновился.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты не планируют в дальнейшем продолжать послабления для российской нефти. По его словам, санкции могут быть пересмотрены только в случае реального прогресса в мирном урегулировании войны.