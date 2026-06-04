"Это цирк или что?": Рубио сцепился с демократами из-за спящего Трампа и ботинок

Государственный секретарь США Марко Рубио столкнулся с настоящим допросом от демократов относительно президента Дональда Трампа, войны с Ираном, результатов выборов 2020 года и даже подаренной ему обуви.

Скандальная ситуация сложилась во время выступления Рубио в Комитете по вопросам иностранных дел 3 июня. Об этом пишет CNN.

Как оценило медиа, почти четырехчасовое слушание прошло по партийным линиям: республиканцы высказывали Рубио похвалу и критиковали своих коллег-демократов, тогда как некоторые демократы гневно выступили против госсекретаря и не боялись его критиковать.

"Это Комитет по иностранным делам? Или это цирк что ли?", — не выдержал в один момент Рубио.

Конгрессмен Тед Лиу во время мероприятия показал несколько видеороликов с Дональдом Трампом. На них видно, как глава Белого дома засыпает прямо во время заседаний. После этого он обвинил Рубио во "лжи перед Конгрессом", поскольку тот заявлял, что никогда не присутствовал якобы во время официальных мероприятий, где Трамп заснул или был на грани от того, чтобы заснуть.

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"Господин секретарь Рубио, вместо того, чтобы проводить заседания Кабинета министров в северокорейском стиле, где все ходят по комнате и целуют Дональду Трампу задницу, я прошу вас быть честным с американским народом и Белым домом", — призвал Лиу чиновника.

Трамп подарил Рубио "слишком большие" ботинки

Конгрессменка Сара Джейкобс, еще одна представительница Демократической партии от Калифорнии, насела на госсекретаря с целым рядом вопросов. Ее в частности интересовало утверждение Рубио о якобы конце войны с Ираном, выборы 2020, а также обувь, которую чиновник получил в подарок от самого Трампа.

Когда она спросила, кто победил на выборах 2020 года, Рубио отвечать отказался, сославшись на то, что пришел не для обсуждений вопросов, касающихся внутренней политики.

"Господин министр, похоже, вам трудно признать факты. Вы не можете сказать, что президент проиграл выборы 2020 года, так же как не хотите признать, что президент Трамп проигрывает эту безрассудную войну, которую он сам выбрал, и так же как не смогли признать, что обувь, которую вам купил президент, была слишком большой", — заявила Джейкобс.

При этом конгрессмен имела в виду публикацию Wall Street Journal о том, что Трамп покупает обувь марки Florsheim для членов Кабинета министров. На одном из снимков было видно, что эта обувь несколько великовата для Рубио.

На это чиновник сначала сказал, что не знает, о чем идет речь, а потом таки подтвердил тот факт, что Трамп приобрел ему пару ботинок Florsheim. "Они прекрасно сидят на ноге", подчеркнул Рубио.

После следующего очередного спора чиновник не выдержал и назвал мероприятие "не слушанием, а бассейном для погружения".

Напомним, 3 июня Рубио сообщил, что США готовы вернуть более жесткие санкции против российской нефти.

Ранее Рубио заявлял, что США остановили трехсторонние переговоры об окончании войны в Украине.