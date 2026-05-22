"Безкінченні зустрічі ні до чого не призводять": США зупинили переговори щодо України, — Рубіо

Тристоронні переговори США з Росією та Україною щодо завершення війни в Україні наразі призупинені, бо Сполучені Штати Америки "не хочуть проводити нескінченні зустрічі, якщо вони ні до чого не призводять".

Таку заяву зробив держсекретар США Марко Рубіо на брифінгу під час саміту НАТО, повідомляє Sky news.

"Ми будемо раді зайнятися цим, якщо з'явиться можливість провести конструктивні та продуктивні переговори. Ми готові й надалі виконувати цю роль, попри неправдиві чутки про те, що ми нібито змушуємо українців до чогось. Але ми також не зацікавлені втягуватись у нескінченний цикл зустрічей, які ні до чого не призводять", — сказав Рубіо.

За його словами, "США були єдиними з ким готові були розмовляти в Україні та РФ".

"Ми були єдиними, з ким були готові розмовляти і росіяни, і українці.Тому ми включилися у процес. На жаль, він не дав результатів. У цьому й суть", — заявив Марко Рубіо.

Держсекретар США додав, що Вашингтон повернеться до переговорів лише у разі зміни динаміки.

"Якщо хтось інший хоче взяти це на себе, будь ласка", — сказав він.

Переговори про мир: що відомо

Нагадаємо, що 11 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна разом зі Сполученими Штатами продовжує працювати над дипломатичними механізмами завершення війни та питанням обміну полоненими. За його словами, міністр оборони Рустем Умєров під час візиту до США обговорив можливі переговори на рівні лідерів, а також нові міжнародні домовленості у сфері оборонних технологій.

Також Володимир Путін заявив, що Росія нібито готова до переговорів з Україною у третіх країнах, якщо буде досягнута остаточна фіксація домовленостей між сторонами. За його словами, війна нібито "рухається до завершення", однак жодних конкретних умов або термінів він не назвав.