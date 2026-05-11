"Позитивні новини": Україна і США обговорюють формат переговорів на рівні лідерів, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна разом зі Сполученими Штатами продовжує працювати над дипломатичними механізмами завершення війни та питанням обміну полоненими. За його словами, міністр оборони Рустем Умєров під час візиту до США обговорив можливі переговори на рівні лідерів, а також нові міжнародні домовленості у сфері оборонних технологій.

На своїй сторінці в Telegram Володимир Зеленський написав, що українська сторона постійно підтримує контакт із представниками США. Президент повідомив, що Рустем Умєров доповів про результати зустрічей зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, під час яких сторони порушували питання дипломатичного врегулювання війни, подальших міжнародних консультацій та обміну полоненими між Україною і Росією.

За словами Зеленського, Вашингтон продовжує брати участь у дипломатичному процесі та долучений до перемовин щодо обміну полоненими. Наразі триває погодження деталей майбутнього обміну, а необхідні списки вже передані сторонам.

Також під час перемовин, як зазначив президент, обговорювалися й можливі формати майбутніх зустрічей на рівні лідерів держав, які можуть стати частиною процесу завершення війни РФ проти України.

Умєров прозвітував про переговори з іноземними партнерами щодо співпраці у межах ініціативи Drone Deals. За словами Зеленського, наразі приблизно два десятки країн уже залучені до цього процесу на різних етапах.

"Вже близько 20 країн у роботі на різних етапах: чотири угоди вже підписані, і в рамках цих угод готуються перші контракти, з іншими країнами тривають підготовчі процедури для політичних домовленостей, які відкриють шлях бізнесу", — йдеться в його дописі.

Крім того, президент наголосив, що ці домовленості вже дають Україні перші результати, зокрема у сфері енергетики. За його словами, завдяки укладеним угодам вдалося гарантувати необхідні обсяги пального для українського ринку. Крім того, у майбутньому Київ очікує й відчутний фінансовий ефект від такої міжнародної співпраці.

Ще у своєму дописі Зеленський анонсував розширення географії безпекового партнерства України.

"Окрім Близького Сходу та Затоки, Південного Кавказу та Європи, незабаром відкриємо таку нову безпекову співпрацю в рамках Drone Deals з іще однією частиною світу. Готуємо новини – позитивні для України", — додав він.

Нагадаємо, що Володимир Путін заявив, що Росія нібито готова до переговорів з Україною у третіх країнах, якщо буде досягнута остаточна фіксація домовленостей між сторонами. За його словами, війна нібито "рухається до завершення", однак жодних конкретних умов або термінів він не назвав.

Згодом Володимир Зеленський відзначив, що глава Кремля "нарешті готовий" до двосторонніх перемовин, і підкреслив, що Україна вже давно готова до будь-якого формату діалогу для завершення війни. За словами президента, ключовими залишаються питання перемир’я та обміну полоненими, зокрема за участі міжнародних посередників.